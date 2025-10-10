Fordulat a fronton: az ukrán erők váratlan ellentámadása meglepte az oroszokat

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint továbbra is tart a Dobropillia térségében zajló ellentámadás, amelynek során
eddig 180,8 négyzetkilométert szabadítottak fel és további 212,9 négyzetkilométert tisztítottak meg az orosz diverzáns egységektől Donyeck megyében.
Egyelőre nehéz igazolni az ukrán főtiszt bejelentését, így érdemes kellő forráskritikával kezelni, azonban annyit független források is megerősítettek, hogy a front egyes szakaszain ellentámadásba tudtak lendülni a védelmi erők.
A tábornok október 8-án terepszemlét tartott az egyik irányítópontra kitelepült parancsnoki törzsnél, ahol az alakulati vezetőkkel értékelte a műveleti helyzetet és az elért eredményeket.
Szirszkij szerint a harcok több frontszakaszon folytatódnak, miközben az orosz erők kitartó előrenyomulási kísérletekkel próbálkoznak.
Az ukrán egységek célzott ellen-diverziós műveleteket hajtanak végre az elszigetelt orosz felderítőcsoportok felszámolására, miközben Pokrovszk irányában megerősítik a logisztikai vonalakat és védik a létfontosságú közlekedési útvonalakat.
A hadművelet célja az orosz erők további előrenyomulásának megakadályozása és a térség teljes megtisztítása.
Korábbi jelentések szerint az ukrán ellentámadás Pokrovszk közelében több orosz egységet bekerített, amire válaszul Moszkva tengerészgyalogos egységeket vezényelt át a Dobropillia-szektorba.
Címlapkép forrása: Portfolio
