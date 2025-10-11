Magas rangú áruló lehet az orosz hadseregben: megkapták az ukránok a támadási terveket, bedőlt az egész offenzíva

Az információ az ATES partizánmozgalomtól származik – ez egy megszállt ukrajnai területeken és Oroszország határmenti régióiban működő ellenálló szervezet.

A szervezet közlése szerint az ATES egyik „partizánja” a 82-es gépesített dandárban részletes haditerveket adott át az ukrán haderőnek a Vovcsanszk térségében készülő orosz offenzíváról: pontosan lejelentette az orosz csapatok, harcjárművek, tüzérség helyzetét a támadás előtt, így

az ukrán védők koncentrált ellencsapásokkal fel tudták számolni a teljes műveleti egységet, mielőtt az offenzíva elkezdődött volna.

Az információ hitelességét másodlagos forrásból nem lehet megerősíteni: Vovcsanszk térségében két nagyobb összecsapást jelentettek a helyi védők az elmúlt napokban.

Az ATES mozgalom tagjai rendszeresen hajtanak végre kisebb-nagyobb partizánakciókat az orosz haderő sorai közt: az elmúlt hónapokban orosz katonákat mérgeztek meg, légvédelmi rendszereket szabotáltak, vasúti pályákat rongáltak meg. Oroszország a megszállt ukrajnai területekről is tömegével hurcolt el katonakorú férfiakat az orosz hadseregbe Ukrajna ellen harcolni, az ATES-mozgalom tagjai többnyire közülük kerülnek ki.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images