  • Megjelenítés
Magas rangú áruló lehet az orosz hadseregben: megkapták az ukránok a támadási terveket, bedőlt az egész offenzíva
Globál

Magas rangú áruló lehet az orosz hadseregben: megkapták az ukránok a támadási terveket, bedőlt az egész offenzíva

Portfolio
Valaki az orosz 82-es számú gépesített dandár sorai közül átadta a Vovcsanszk elleni katonai művelet terveit az ukránoknak, ennek köszönhetően napokkal a támadás kezdete előtt tudtak róla a térség védői, hogy az oroszok jönni fognak – írta meg az ukrán RBK.

Az információ az ATES partizánmozgalomtól származik – ez egy megszállt ukrajnai területeken és Oroszország határmenti régióiban működő ellenálló szervezet.

A szervezet közlése szerint az ATES egyik „partizánja” a 82-es gépesített dandárban részletes haditerveket adott át az ukrán haderőnek a Vovcsanszk térségében készülő orosz offenzíváról: pontosan lejelentette az orosz csapatok, harcjárművek, tüzérség helyzetét a támadás előtt, így

az ukrán védők koncentrált ellencsapásokkal fel tudták számolni a teljes műveleti egységet, mielőtt az offenzíva elkezdődött volna.

Az információ hitelességét másodlagos forrásból nem lehet megerősíteni: Vovcsanszk térségében két nagyobb összecsapást jelentettek a helyi védők az elmúlt napokban.

Az ATES mozgalom tagjai rendszeresen hajtanak végre kisebb-nagyobb partizánakciókat az orosz haderő sorai közt: az elmúlt hónapokban orosz katonákat mérgeztek meg, légvédelmi rendszereket szabotáltak, vasúti pályákat rongáltak meg. Oroszország a megszállt ukrajnai területekről is tömegével hurcolt el katonakorú férfiakat az orosz hadseregbe Ukrajna ellen harcolni, az ATES-mozgalom tagjai többnyire közülük kerülnek ki.

Kapcsolódó cikkünk

Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború frontvonal percről percre
Globál
Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility