Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást Egyiptomban

Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.

Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz

- szögezte le, és köszönetet mondott a gázai béke-csúcstalálkozón részt vevő több mint 30 vezetőnek.

Szíszi a csúcstalálkozó megnyitóján kijelentette, hogy hosszú távon a kétállami megoldás az egyetlen módja annak, hogy a palesztinok és az izraeliek törekvései megvalósuljanak, és mindannyian békében élhessenek. A palesztinoknak joguk van ahhoz, hogy külön független államban éljenek Izrael oldalán - foglalt állást.

Az egyiptomi elnököt követően felszólaló Donald Trump úgy fogalmazott, hogy "ez az a nap, amelyért az emberek régió-, illetve világszerte fáradoztak, reménykedtek, imádkoztak".

Az amerikai elnök szerint évek szenvedéseit követően a Gázai övezeti háború véget ért, humanitárius segély áramlik be a térségbe, s most elkezdődik az újjáépítés. Trump egyben ismételten köszönetet mondott az arab és muszlim országok vezetőinek közreműködésükért.

Csaknem három tucat ország, köztük európai és közel-keleti államok vezetői vettek részt a csúcstalálkozón. Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu ugyanakkor a muszlim országok - különösen Erdogan - tiltakozása miatt nem vett részt a találkozón.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat