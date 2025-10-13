  • Megjelenítés
Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást Egyiptomban
Globál

Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást Egyiptomban

MTI
Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.

Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz

- szögezte le, és köszönetet mondott a gázai béke-csúcstalálkozón részt vevő több mint 30 vezetőnek.

Szíszi a csúcstalálkozó megnyitóján kijelentette, hogy hosszú távon a kétállami megoldás az egyetlen módja annak, hogy a palesztinok és az izraeliek törekvései megvalósuljanak, és mindannyian békében élhessenek. A palesztinoknak joguk van ahhoz, hogy külön független államban éljenek Izrael oldalán - foglalt állást.

Az egyiptomi elnököt követően felszólaló Donald Trump úgy fogalmazott, hogy "ez az a nap, amelyért az emberek régió-, illetve világszerte fáradoztak, reménykedtek, imádkoztak".

Az amerikai elnök szerint évek szenvedéseit követően a Gázai övezeti háború véget ért, humanitárius segély áramlik be a térségbe, s most elkezdődik az újjáépítés. Trump egyben ismételten köszönetet mondott az arab és muszlim országok vezetőinek közreműködésükért.

Csaknem három tucat ország, köztük európai és közel-keleti államok vezetői vettek részt a csúcstalálkozón. Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu ugyanakkor a muszlim országok - különösen Erdogan - tiltakozása miatt nem vett részt a találkozón.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlant húzott Trump, és ezzel majdnem borította a gázai béketárgyalásokat

Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
nicolas-sarkozy-759421-bíróság-eljárás-elnök-francia-hatalom-kormányfő-öltöny-per-politikus
Globál
Történelmi tettet hajt végre a volt francia elnök, de erre a legkevésbé sem lehet büszke
Pénzcentrum
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility