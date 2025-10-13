Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást Egyiptomban

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.
Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz
- szögezte le, és köszönetet mondott a gázai béke-csúcstalálkozón részt vevő több mint 30 vezetőnek.
Szíszi a csúcstalálkozó megnyitóján kijelentette, hogy hosszú távon a kétállami megoldás az egyetlen módja annak, hogy a palesztinok és az izraeliek törekvései megvalósuljanak, és mindannyian békében élhessenek. A palesztinoknak joguk van ahhoz, hogy külön független államban éljenek Izrael oldalán - foglalt állást.
Az egyiptomi elnököt követően felszólaló Donald Trump úgy fogalmazott, hogy "ez az a nap, amelyért az emberek régió-, illetve világszerte fáradoztak, reménykedtek, imádkoztak".
Az amerikai elnök szerint évek szenvedéseit követően a Gázai övezeti háború véget ért, humanitárius segély áramlik be a térségbe, s most elkezdődik az újjáépítés. Trump egyben ismételten köszönetet mondott az arab és muszlim országok vezetőinek közreműködésükért.
Csaknem három tucat ország, köztük európai és közel-keleti államok vezetői vettek részt a csúcstalálkozón. Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu ugyanakkor a muszlim országok - különösen Erdogan - tiltakozása miatt nem vett részt a találkozón.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé! – online előadás kezdő kereskedőknek
Amit a tőzsdéről mindekinek tudnia kell.
