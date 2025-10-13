Megkezdte a túszok átadását a Hamász, egy magyar kettős állampolgár is van köztük

A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén.

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre. Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

Izrael és Hamász között Donald Trump amerikai elnök béketervének megfelelően a múlt héten jött létre megegyezés a tűzszünetről és a túszok átadásáról.

A Hamász hétfőn közleményt adott ki, amelyben azt írták, elkötelezettek a túszok átadása és az Izraellel kötött tűzszünet iránt.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images