Csak egy új bankjegyet akart bevezetni Moszkva, mégis hatalmas botrány kerekedett - Összevesztek a csecsenek és az orosz jobboldal

A szavazás eredetileg a Kaukázusi Szövetségi Körzet legismertebb nevezetességei közül választott volna. Míg az előoldal tervezésénél a pjatyigorszki Akadémiai Galéria egyértelmű győztesnek tűnt, a hátoldal esetében a csecsen főváros Groznij felhőkarcolói és az Elbrusz-hegy között alakult ki éles verseny.

Ramzan Kadirov csecsen vezető iPhone 17 készülékeket ajánlott fel a Groznij-ra szavazóknak, míg egy népszerű csecsen blogger autónyereményt hirdetett.

Válaszul a jegybank korlátozta a szavazást a Goszuszlugi állami portálra, ami felháborodást váltott ki a csecsen tisztviselők körében.

A másik oldalon jobboldali bloggerek, köztük a betiltott ultranacionalista 'Férfi Állam' alapítója, Vlagyiszlav Pozdnyakov az Elbrusz-hegyre való szavazásra buzdítottak, azzal vádolva a csecseneket, hogy botokkal manipulálják a szavazást.

A csecsen információs miniszter, Ahmet Dudajev szerint a jegybank tisztességtelen döntést hozott, és figyelmeztette, hogy ha nem a tisztességes verseny dönt, az 'csapást mér a soknemzetiségű Oroszország eszméjére'.

Egyes háborúpárti kommentátorok szerint a szavazás eleve hibás ötlet volt, amely megosztja az orosz társadalmat, és akár külföldi beavatkozással is járhat.

Vasárnap este a jegybank bejelentette a szavazás törlését, hivatkozva a 'szavazatok mesterséges növelésére technikai eszközökkel', ami lehetetlenné tette az objektív eredmény megállapítását. Az intézmény közölte, hogy később új szavazási feltételeket fog kidolgozni, amelyek kizárják a tisztességtelen gyakorlatokat.

