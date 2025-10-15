  • Megjelenítés
Egészségügyi káosz: béremelésért tüntettek az orvosok - Rohamrendőröket küldött rájuk Micotákisz
Globál

Egészségügyi káosz: béremelésért tüntettek az orvosok - Rohamrendőröket küldött rájuk Micotákisz

MTI
Rohamrendőrökkel került összetűzésbe egy athéni kórház személyzete, amely egészségügyi reformokat követelt Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök ottani szerdai látogatása során.

A helyi média beszámolója szerint a rohamrendőrök az Attikon Egyetemi Kórházban

paprikaspray-t is bevetettek a demonstráló személyzet ellen,

amelyet először pajzsokkal, gumibotokkal próbáltak meg visszaszorítani.

A létszámhiány, az alacsony bérek és a nem megfelelő munkakörülmények miatt tiltakozó orvosok

tárgyalást követeltek a görög miniszterelnöktől az ország egészségügyi helyzetéről.

Azt hiszik, hálásak leszünk, miután tízezer napnyi szabadsággal tartoznak nekünk? Azt hiszik, megköszönjük, hogy befagyasztották a fizetésünket?"

- kérdezte Jorgosz Sziderisz, az athéni és pireuszi kórházak orvosszövetségének elnöke. Hozzátette: a túlzsúfoltság miatt nemrég 130 beteg a folyosókon aludt hordágyon, és legalább 125 új ápolóra lenne szükség a kórház biztonságos működéséhez.

A kormányfő Ádonisz Jeorjádisz egészségügyi miniszter kíséretében érkezett a kórházba, hogy megnyissa az új onkológiai osztályt és megtekintse a felújított sürgősségi részleget. A kormányfő hangsúlyozta, hogy megnövelték az intézmény finanszírozását és a személyzet létszámát, céljuk pedig a görög egészségügyi rendszer fokozatos megújítása.

Címlapkép forrása: Yannis Andritsopoulos/Anadolu via Getty Images

