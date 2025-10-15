Halálos katonai csapást rendelt el Donald Trump: videó is érkezett az amerikai hadsereg akciójáról

Újabb feltételezett venezuelai kábítószercsempész hajót semmisített meg az amerikai haderő a dél-amerikai ország partjainak közelében, nemzetközi vizeken - közölte Donald Trump amerikai elnök kedden.

Truth Social közösségi oldalán Donald Trump közölte, hogy a támadásra elnöki felhatalmazása alapján Pete Hegseth hadügyminiszter adott parancsot az Egyesült Államok hadseregének déli parancsnokságához tartozó műveleti térségben. Mint fogalmazott, a hírszerzés információi megerősítették, hogy egy terrorszervezetnek minősített csoporthoz tartozó tengeri járműről van szó, fedélzetén kábítószerrel.

Under my Standing Authorities as Commander-in-Chief, this morning, the Secretary of War, ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization (DTO) conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility — just off the Coast… pic.twitter.com/XWDpGZ4lsZ https://t.co/XWDpGZ4lsZ — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025

A hajó kábítószert csempészett, és betiltott narkoterrorista hálózatokhoz volt köthető, valamint a jól ismert csempészútvonalon közlekedett

- írta Trump. Az amerikai elnök egyben közölte, hogy

a hajón tartózkodó hat férfi meghalt.

Állítása szerint mindannyian érintettek voltak kábítószer-kereskedelemben, és "narkoterroristának" minősültek.

Az elmúlt hetekben az Egyesült Államok hadserege több hasonló csapás hajtott végre Venezuelából indított, feltételezett kábítószercsempész hajók ellen. A CBS szerint eddig 27-en haltak meg összesen öt halálos légicsapásban. A Trump-adminisztráció közlése szerint a gyanúsnak minősülő járművek közül csak azok ellen indítanak ténylegesen támadást, amelyek esetében teljes mértékben bebizonyosodik, hogy az Egyesült Államokba juttatandó kábítószert szállítanak, és a személyzet minden tagja bűnszervezethez kötődik.

A katonai csapások, illetve az Egyesült Államok és Venezuela között növekvő feszültség kapcsán mindenesetre többen is aggályuknak adtak hangot. A washingtoni Kongresszusban néhány republikánus képviselő további információkat kért a Fehér Háztól a légicsapások jogi indoklásáról és részleteiről, míg a demokraták szerint a csapások sértik az amerikai és a nemzetközi jogot.

A szenátus múlt héten szavazott egy határozatról, amely megtiltotta volna a Trump-kormányzatnak, hogy a Kongresszus jóváhagyása nélkül hajtson végre légicsapásokat, ám a javaslat nem ment át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images