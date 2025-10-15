Megkapta Oroszország a végső ultimátumot: ideje befejezni a háborút, másképpen lesújt Amerika haragja

Az Ukrajnai Védelmi Koordinációs Csoport találkozóján Hegseth hangsúlyozta, hogy az európai vezetők

egyértelmű jelzést küldenek Oroszországnak arról, hogy eljött az idő a konfliktus lezárására.

Ha ez a háború nem ér véget, ha rövid távon nincs út a békéhez, akkor az Egyesült Államok a szövetségeseivel együtt megteszi a szükséges lépéseket, hogy árat fizettessen Oroszországgal a folytatódó agresszióért"

- jelentette ki a Pentagon vezetője.

Hegseth biztosította a résztvevőket, hogy

az amerikai védelmi minisztérium kész olyan módon hozzájárulni a helyzet megoldásához, "ahogyan csak az Egyesült Államok képes".

Az amerikai védelmi miniszter szerint az orosz agresszió leghatékonyabb elrettentő eszköze egy halálos erejű, ütőképes, európai vezetésű NATO, valamint egy olyan ukrán hadsereg, amely képes megvédeni önmagát.

Hegseth nem konkretizálta,a pontosan milyen fellépést képzel el Oroszországgal szemben.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images