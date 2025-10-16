  • Megjelenítés
Elkezdődött: megindította Donald Trump a CIA-t, hamarosan jöhet a szárazföldi támadás
Globál

Elkezdődött: megindította Donald Trump a CIA-t, hamarosan jöhet a szárazföldi támadás

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök nyíltan elismerte, hogy elkezdett a CIA dolgozni Venezuelában, emellett a washingtoni vezető mérlegeli, hogy hamarosan szárazföldi csapást indít a latin-amerikai ország ellen.

Arról, hogy pontosan mit csinál most a CIA Venezuelában, az elnök érthető okokból nem osztott meg információkat, viszont elismerte, hogy engedélyezte a hírszerzési szervezet tevékenységét a latin-amerikai országban.

Két okból engedélyeztem ezt. Az egyik, hogy ráürítették a börtöneiket az USA-ra. Átjöttek, hát, átjöttek a határon. A másik pedig a drogok. Rengeteg drog jön Venezuelából”

– mondta az elnök.

Arra is kitért, hogy „vizsgálják” jelenleg azt, hogy a drogcsempészek elleni tengeri katonai műveletek után

Venezuela szárazföldi területei ellen is katonai csapást mérjenek.

Azt hozzátette, hogy egyelőre „nevetséges” lenne Nicolas Maduro elnököt eltávolítani Venezuela éléről, de „érzi a nyomást” a latin-amerikai vezető.

Venezuela destabilizálónak és „extravagánsnak” nevezte Donald Trump kijelentését, aki szerintük „xenofób” és „veszélyes” nyilatkozatokat tesz. Mindemellett gúnyt űztek abból, hogy szerintük Donald Trump amatőr módon elárulta, hogy dolgozik a CIA Venezuela területén.

Kapcsolódó cikkünk

A fogadóirodák már döntöttek: Amerika idén háborúba megy

Bombázókkal üzent Donald Trump Oroszország szövetségesének: itt az idő leülni tárgyalni, vagy háború jön

Ez egyre durvább: amerikai bombázók jelentek meg Venezuela körül – Azonnal riasztották a vadászgépeket

Újabb magyar Nobel-díjast köszönthetünk: Krasznahorkai Lászlóra figyel a világ

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
J-10C kínai vadászgép - rakéták - indonézia - légicsata
Globál
Történelmi arculcsapás éri a Nyugatot: lecsapott a J-10C sztárgépekre a felemelkedő hatalom
Pénzcentrum
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility