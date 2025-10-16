Elkezdődött: megindította Donald Trump a CIA-t, hamarosan jöhet a szárazföldi támadás

Arról, hogy pontosan mit csinál most a CIA Venezuelában, az elnök érthető okokból nem osztott meg információkat, viszont elismerte, hogy engedélyezte a hírszerzési szervezet tevékenységét a latin-amerikai országban.

Két okból engedélyeztem ezt. Az egyik, hogy ráürítették a börtöneiket az USA-ra. Átjöttek, hát, átjöttek a határon. A másik pedig a drogok. Rengeteg drog jön Venezuelából”

– mondta az elnök.

Arra is kitért, hogy „vizsgálják” jelenleg azt, hogy a drogcsempészek elleni tengeri katonai műveletek után

Venezuela szárazföldi területei ellen is katonai csapást mérjenek.

Azt hozzátette, hogy egyelőre „nevetséges” lenne Nicolas Maduro elnököt eltávolítani Venezuela éléről, de „érzi a nyomást” a latin-amerikai vezető.

Venezuela destabilizálónak és „extravagánsnak” nevezte Donald Trump kijelentését, aki szerintük „xenofób” és „veszélyes” nyilatkozatokat tesz. Mindemellett gúnyt űztek abból, hogy szerintük Donald Trump amatőr módon elárulta, hogy dolgozik a CIA Venezuela területén.

