Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője szerint Moszkva meggyőződése, hogy a NATO biztonsági szolgálatai állnak az EU területén észlelt állítólagos orosz drónincidensek mögött.

Az FSZB vezetője csütörtökön jelentette ki, hogy Oroszország nem kételkedik a NATO biztonsági szolgálatainak érintettségében az EU területén történt, feltételezetten orosz drónokkal kapcsolatos incidensekben

- közölte a RIA orosz hírügynökség.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen korábban "drónfalat" javasolt, miután a múlt hónapban mintegy 20 orosz drón állítólag behatolt az EU és NATO-tag Lengyelország légterébe.

Alekszandr Bortnyikov, az FSZB igazgatója egy szamarkandi találkozón arról is beszélt, hogy tudomásukra jutott, hogy

a brit hírszerző ügynökség szabotázsakciókat készít elő a Török Áramlat gázvezeték ellen.

Kiemelte, hogy az Egyesült Királyság már eddig is vastagon benne volt az Oroszországot ért akciókban. Hozzátette, hogy szerinte a Nyugat agresszív propagandával, fegyveres konfliktusokkal, szankciós háborúkkal és színes forradalmakkal válaszol az oroszoknak.

