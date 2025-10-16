  • Megjelenítés
Kiderült, mi áll az orosz drónos provokációk hátterében: három célja van Vlagyimir Putyinnak
Kiderült, mi áll az orosz drónos provokációk hátterében: három célja van Vlagyimir Putyinnak

Portfolio
Pål Jonson, Svédország védelmi minisztere elmondta egy interjúban, mi lehet a célja Oroszországnak azzal, hogy napról napra drónokat röptet a NATO légterébe.

A svéd vezető egy ukrán RBK-nak adott interjúban arról beszélt: szerinte három oka van annak, hogy Oroszország drónokat röptet nap mint nap a NATO légterébe, akadályozva ezzel a légi forgalmat.

Jonson úgy látja, Oroszország

  1. tesztelni akarja a NATO egységét és reakcióját,
  2. tesztelni akarja a szövetség készültségi szintjét,
  3. el akarja terelni a figyelmet Ukrajnáról.

Oroszország ránk akar ijeszteni, hogy állítsuk le Ukrajna támogatását, de nem fog ebben sikerre jutni”

– mondta a svéd vezető, aki hangsúlyozta, hogy a NATO növelte keleti védelmi képességének erejét.

Azt is hangsúlyozta, hogy az orosz hibrid támadások miatt a NATO egysége csak nőtt és bebizonyosodott, hogy az amerikai F-35-ösök orosz gépek ellen is kiválóan teljesítenek.

Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

