Kiderült, mi áll az orosz drónos provokációk hátterében: három célja van Vlagyimir Putyinnak

Pål Jonson, Svédország védelmi minisztere elmondta egy interjúban, mi lehet a célja Oroszországnak azzal, hogy napról napra drónokat röptet a NATO légterébe.

A svéd vezető egy ukrán RBK-nak adott interjúban arról beszélt: szerinte három oka van annak, hogy Oroszország drónokat röptet nap mint nap a NATO légterébe, akadályozva ezzel a légi forgalmat.

Jonson úgy látja, Oroszország

tesztelni akarja a NATO egységét és reakcióját, tesztelni akarja a szövetség készültségi szintjét, el akarja terelni a figyelmet Ukrajnáról.

Oroszország ránk akar ijeszteni, hogy állítsuk le Ukrajna támogatását, de nem fog ebben sikerre jutni”

– mondta a svéd vezető, aki hangsúlyozta, hogy a NATO növelte keleti védelmi képességének erejét.

Azt is hangsúlyozta, hogy az orosz hibrid támadások miatt a NATO egysége csak nőtt és bebizonyosodott, hogy az amerikai F-35-ösök orosz gépek ellen is kiválóan teljesítenek.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images