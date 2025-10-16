Megdöbbentő javaslatot fogadott el az eurózóna fekete báránya

A görög parlament csütörtökön elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a magánszektorbeli munkáltatók számára a munkaidő meghosszabbítását, annak ellenére, hogy a dolgozók tiltakoztak, akik már most is küzdenek a megélhetési válsággal.

Az új törvény értelmében a munkáltatók akár 13 órás munkanapokat is előírhatnak a jelenlegi 8 óra helyett. A konzervatív kormány szerint a cél a munkaerőpiac rugalmasabbá és hatékonyabbá tétele.

A javaslat azonban két általános sztrájkot is kiváltott ebben a hónapban. A munkavállalók szerint ez a lépés aláássa jogaikat, miközben stagnáló bérek és emelkedő élelmiszer- és lakbérköltségek nehezítik életüket.

Görögországban már most is az egyik leghosszabb a munkahét Európában, körülbelül 40 órával,

szemben a németországi 34 vagy a hollandiai 32 órás átlaggal az EU adatai szerint.

Az új szabályozás szerint a meghosszabbított műszak havonta csak három napon, évente legfeljebb 37 napon alkalmazható. A törvény védi a munkavállalókat a túlóra megtagadása miatti elbocsátástól, de a szakszervezetek szerint megfosztja őket a tárgyalási erőtől egy olyan országban, ahol jelentős a be nem jelentett foglalkoztatás és az átlagbérek viszonylag alacsonyak maradtak.

A törvényjavaslat, amely nagyobb rugalmasságot biztosít a munkáltatóknak a rövid távú foglalkoztatásban, és lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy előzetes megállapodás alapján egész évben négy napos munkahetet vállaljanak, a 300 fős parlament többségének támogatásával került elfogadásra.

Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök kormányának népszerűsége csökkent a közvélemény-kutatásokban, részben amiatt, hogy a gazdasági fellendülés nem eredményezett magasabb életszínvonalat.

Görögország ugyan kilábal a 2009-2018-as adósságválságból, és az erős gazdasági növekedés teret nyitott az adócsökkentéseknek és béremeléseknek, de a bérek továbbra is a válság előtti szint alatt maradnak, a görögök vásárlóereje pedig az Európai Unió egyik legalacsonyabb szintjén áll.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images