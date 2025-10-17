Békecsúcs Budapesten: Elmagyarázták az oroszok, hogy jut majd be Putyin Magyarországra

Elmagyarázta Alekszander Kotsz, orosz biztonságpolitikai szakértő az MK.ru-nak, hogy jut majd be Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra úgy, hogy hazánkat csupa EU-tag, NATO-tag és ICC-tag veszi körül.

Kotsz úgy látja: nem kifejezetten valószínű, hogy Putyint őrizetbe vennék vagy netán lelőnék, ha EU-tagállamokon vagy akár Ukrajnán keresztül röpülne át, hiszen diplomáciai feladatot teljesít és egy ilyen lépés példátlan következményekkel járna.

Ugyanakkor megjegyzi:

nullánál lényegesen nagyobb valószínűsége van annak, hogy az orosz elnök repülőgépét egy „eltévedt drón” telibe találja.

Kotsz úgy látja, a legbiztonságosabb útvonal a következő lenne:

Az orosz elnök felszállna Moszkvából, átrepülne a Kaszpi-tengeren, majd Azerbajdzsánon, Törökországon és végül Szerbián át repülne Magyarországra.

Kotsz azt nem magyarázza meg, hogy Szerbiába hogy jutna be Putyin, hiszen a balkáni ország nem közvetlenül határos Törökországgal. A leglogikusabb választás talán Bosznia-Hercegovina lenne, Neum felől, ez az ország (még) nem NATO-tag.

Szerbia egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja, Kotsz nem magyarázza meg azt sem, hogy ez milyen következményekkel járhat Putyin átrepülésére. Az ICC elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen.

