Békecsúcs Budapesten: Elmagyarázták az oroszok, hogy jut majd be Putyin Magyarországra
Elmagyarázta Alekszander Kotsz, orosz biztonságpolitikai szakértő az MK.ru-nak, hogy jut majd be Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra úgy, hogy hazánkat csupa EU-tag, NATO-tag és ICC-tag veszi körül.

Kotsz úgy látja: nem kifejezetten valószínű, hogy Putyint őrizetbe vennék vagy netán lelőnék, ha EU-tagállamokon vagy akár Ukrajnán keresztül röpülne át, hiszen diplomáciai feladatot teljesít és egy ilyen lépés példátlan következményekkel járna.

Ugyanakkor megjegyzi:

nullánál lényegesen nagyobb valószínűsége van annak, hogy az orosz elnök repülőgépét egy „eltévedt drón” telibe találja.

Kotsz úgy látja, a legbiztonságosabb útvonal a következő lenne:

  1. Az orosz elnök felszállna Moszkvából,
  2. átrepülne a Kaszpi-tengeren,
  3. majd Azerbajdzsánon,
  4. Törökországon
  5. és végül Szerbián át repülne Magyarországra.

Kotsz azt nem magyarázza meg, hogy Szerbiába hogy jutna be Putyin, hiszen a balkáni ország nem közvetlenül határos Törökországgal. A leglogikusabb választás talán Bosznia-Hercegovina lenne, Neum felől, ez az ország (még) nem NATO-tag.

Szerbia egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja, Kotsz nem magyarázza meg azt sem, hogy ez milyen következményekkel járhat Putyin átrepülésére. Az ICC elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

