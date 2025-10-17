  • Megjelenítés
Békecsúcs Budapesten: Zelenszkij két helyszínt azonnal kizárt
Globál

Békecsúcs Budapesten: Zelenszkij két helyszínt azonnal kizárt

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll arra, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, két olyan ország van csak a világon, amely nem biztosíthat ehhez helyszínt – mondta el Andrij Jermak, az ukrán elnök befolyásos tanácsadója az Axiosnak.

Jermak annak kapcsán szólalt meg, hogy ma Zelenszkij elnök találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, az előkészítő tárgyalásokat a tanácsadó „rendkívül konstruktívnak”, a két vezető viszonyát barátinak nevezte.

Az Axios-cikkben Szó esett a Budapestre tervezett Trump-Putyin csúcsról is, ahova Ukrajnát nem hívta meg a két elnök.

Jermak elmondta: Zelenszkij még korábban beszélt Trump elnökkel egy lehetséges orosz-ukrán békecsúcsról, azt mondta, hogy

Zelenszkij elnök továbbra is készen áll személyesen találkozni Putyinnal, gyakorlatilag bárhol a világon, kivéve két országot.

Ez a két ország Fehéroroszország és Oroszország.

Kijev explicit nem kommentálta Magyarországot, mint lehetséges helyszín, de ezek alapján Ukrajna nem feltétlen zárkózik el attól, hogy később akár hazánkban is tárgyaljanak a háború lezárásáról. Zelenszkij elnök néhány hónapja „nem ideális” helyszínnek nevezte hazánkat, részben az 1994-es, lényegében hatástalan budapesti egyezmény miatt, másrészt a Kijev és Budapest között leromló kapcsolatok miatt.

Az Axios Magyarországot „a legkevésbé ukránbarát EU-s országnak” nevezte.

Kapcsolódó cikkünk

Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-percről-percre-péntek-frontvonal-donald-trump
Globál
Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility