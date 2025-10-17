Békecsúcs Budapesten: Zelenszkij két helyszínt azonnal kizárt

Jermak annak kapcsán szólalt meg, hogy ma Zelenszkij elnök találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, az előkészítő tárgyalásokat a tanácsadó „rendkívül konstruktívnak”, a két vezető viszonyát barátinak nevezte.

Az Axios-cikkben Szó esett a Budapestre tervezett Trump-Putyin csúcsról is, ahova Ukrajnát nem hívta meg a két elnök.

Jermak elmondta: Zelenszkij még korábban beszélt Trump elnökkel egy lehetséges orosz-ukrán békecsúcsról, azt mondta, hogy

Zelenszkij elnök továbbra is készen áll személyesen találkozni Putyinnal, gyakorlatilag bárhol a világon, kivéve két országot.

Ez a két ország Fehéroroszország és Oroszország.

Kijev explicit nem kommentálta Magyarországot, mint lehetséges helyszín, de ezek alapján Ukrajna nem feltétlen zárkózik el attól, hogy később akár hazánkban is tárgyaljanak a háború lezárásáról. Zelenszkij elnök néhány hónapja „nem ideális” helyszínnek nevezte hazánkat, részben az 1994-es, lényegében hatástalan budapesti egyezmény miatt, másrészt a Kijev és Budapest között leromló kapcsolatok miatt.

Az Axios Magyarországot „a legkevésbé ukránbarát EU-s országnak” nevezte.

