  • Megjelenítés
Hatalmas győzelmet jelentett Ukrajna: azt mondják, megtörték az oroszokat, visszavonulót fújtak a rohamcsapatok
Globál

Hatalmas győzelmet jelentett Ukrajna: azt mondják, megtörték az oroszokat, visszavonulót fújtak a rohamcsapatok

Portfolio
Hivatalosan is bejelentette az ukrán katonai vezérkar ma reggel, hogy legyőzték az orosz haderő tavaszi-nyári offenzíváját és az orosz katonák visszavonulóban vannak a frontvonal több szakaszán.

Kijelenthetjük, hogy az ukrán katonák megállították az ellenség tavaszi-nyári támadóhadjáratát”

– olvasható a kijevi vezérkar jelentésében.

Hozzátették: az orosz haderő több szektorban is visszavonulóban van, az ukrán katonák offenzívába lendültek Pokrovszk és Szumi térségében, sőt, „némi sikert” értek el Zaporizzsja megyében is, ellentámadások során.

Az ukrán vezérkar értékelése szerint ettől függetlenül „nehéz a helyzet” a frontvonalon és van, ahol az oroszok „kisebb előretöréseket” értek el, összességében viszont úgy látják,

az orosz hadsereg elvesztette a stratégiai kezdeményezést a háborúban.

Beszámolt a katonai vezérkar arról is, hogy mélységi támadásokkal komoly károkat okoznak Oroszország hátországában és Kijev tárgyal jelenleg Tomahawk cirkálórakéták beszerzéséről is.

A valós helyzet ennél egy kicsit árnyaltabb: az ukrán haderő valóban képes volt kisebb ellentámadásokat végezni és feltartóztatták az oroszokat olyan, fontos városok térségében, mint Dobropilja, Szumi vagy Pokrovszk. Az is igaz, hogy az elmúlt hetekben az orosz haderő offenzívájának tempója lassult.

Az oroszok azonban továbbra is támadásban vannak Liman, Sziverszk, Kupjanszk és Vovcsanszk térségében, egyelőre talán túlzás lenne kijelenteni, hogy sikerült elvenni Moszkvától a stratégiai kezdeményezést. Reálisabb magyarázat lehet, hogy az orosz haderő most a vártnál kevésbé eredményes nyári offenzíva után rendezi sorait, tartalékokat épít és felkészül egy nagyobb, téli hadjáratra.

Kapcsolódó cikkünk

Budapesten találkozik Trump és Putyin, Zelenszkij a Fehér Házba tart - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-percről-percre-péntek-frontvonal-donald-trump
Globál
Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility