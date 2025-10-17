Hatalmas győzelmet jelentett Ukrajna: azt mondják, megtörték az oroszokat, visszavonulót fújtak a rohamcsapatok

Hivatalosan is bejelentette az ukrán katonai vezérkar ma reggel, hogy legyőzték az orosz haderő tavaszi-nyári offenzíváját és az orosz katonák visszavonulóban vannak a frontvonal több szakaszán.

Kijelenthetjük, hogy az ukrán katonák megállították az ellenség tavaszi-nyári támadóhadjáratát”

– olvasható a kijevi vezérkar jelentésében.

Hozzátették: az orosz haderő több szektorban is visszavonulóban van, az ukrán katonák offenzívába lendültek Pokrovszk és Szumi térségében, sőt, „némi sikert” értek el Zaporizzsja megyében is, ellentámadások során.

Az ukrán vezérkar értékelése szerint ettől függetlenül „nehéz a helyzet” a frontvonalon és van, ahol az oroszok „kisebb előretöréseket” értek el, összességében viszont úgy látják,

az orosz hadsereg elvesztette a stratégiai kezdeményezést a háborúban.

Beszámolt a katonai vezérkar arról is, hogy mélységi támadásokkal komoly károkat okoznak Oroszország hátországában és Kijev tárgyal jelenleg Tomahawk cirkálórakéták beszerzéséről is.

A valós helyzet ennél egy kicsit árnyaltabb: az ukrán haderő valóban képes volt kisebb ellentámadásokat végezni és feltartóztatták az oroszokat olyan, fontos városok térségében, mint Dobropilja, Szumi vagy Pokrovszk. Az is igaz, hogy az elmúlt hetekben az orosz haderő offenzívájának tempója lassult.



Az oroszok azonban továbbra is támadásban vannak Liman, Sziverszk, Kupjanszk és Vovcsanszk térségében, egyelőre talán túlzás lenne kijelenteni, hogy sikerült elvenni Moszkvától a stratégiai kezdeményezést. Reálisabb magyarázat lehet, hogy az orosz haderő most a vártnál kevésbé eredményes nyári offenzíva után rendezi sorait, tartalékokat épít és felkészül egy nagyobb, téli hadjáratra.

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images