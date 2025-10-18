  • Megjelenítés
Medvegyev kemény üzenetet küldött Trumpnak: ez vár most Ukrajnára és Zelenszkijre
Globál

Medvegyev kemény üzenetet küldött Trumpnak: ez vár most Ukrajnára és Zelenszkijre

Portfolio
Úgy fest, Vlagyimir Putyin elnök bizalmasa, Dmitrij Medvegyev pártelnök nem sok jóra számít a budapesti békecsúcs kapcsán: Telegram-csatornáján kommentálta a háború lezárásának lehetőségeit és az Ukrajnának történő további fegyverszállításokat.

A volt orosz elnök, Dmitrij Medvegyev, aki több fontos tisztséget is betölt az orosz államapparátusban, Telegram-csatornáján írt a tegnapi találkozóról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök közt, valamint kommentálta a háború lezárásának lehetőségeit is.

Azt írja, szokásos, erős stílusában, hogy szerinte téves Trump azon megközelítése, hogy Ukrajnát és Oroszországot is hagyja, hogy deklarálják saját győzelmüket. Úgy látja:

Ukrajna mindenképpen területet fog veszteni, ez pedig a mostani „rezsim” (Zeleszkij) bukásához fog vezetni, mivel „az ukrán nácik” nem fogják hatalomban tartani.

Arra is kitér, hogy szerinte Trump sikeresen befolyásolta a világot a Tomahawk-rakéták Ukrajnába küldésével, de összességében úgy látja az elnök, ez nem az ő háborúja.

Hozzáteszi ugyanakkor:

ez nem a vége annak, hogy Kijevet telepumpálják fegyverekkel. Több lesz még, fel kell készülnünk minden fejleményre.”

Kapcsolódó cikkünk

Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Konstantin Zavrazhin/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz tank gyakorlat
Globál
Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility