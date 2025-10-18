Medvegyev kemény üzenetet küldött Trumpnak: ez vár most Ukrajnára és Zelenszkijre

Úgy fest, Vlagyimir Putyin elnök bizalmasa, Dmitrij Medvegyev pártelnök nem sok jóra számít a budapesti békecsúcs kapcsán: Telegram-csatornáján kommentálta a háború lezárásának lehetőségeit és az Ukrajnának történő további fegyverszállításokat.

A volt orosz elnök, Dmitrij Medvegyev, aki több fontos tisztséget is betölt az orosz államapparátusban, Telegram-csatornáján írt a tegnapi találkozóról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök közt, valamint kommentálta a háború lezárásának lehetőségeit is.

Azt írja, szokásos, erős stílusában, hogy szerinte téves Trump azon megközelítése, hogy Ukrajnát és Oroszországot is hagyja, hogy deklarálják saját győzelmüket. Úgy látja:

Ukrajna mindenképpen területet fog veszteni, ez pedig a mostani „rezsim” (Zeleszkij) bukásához fog vezetni, mivel „az ukrán nácik” nem fogják hatalomban tartani.

Arra is kitér, hogy szerinte Trump sikeresen befolyásolta a világot a Tomahawk-rakéták Ukrajnába küldésével, de összességében úgy látja az elnök, ez nem az ő háborúja.

Hozzáteszi ugyanakkor:

ez nem a vége annak, hogy Kijevet telepumpálják fegyverekkel. Több lesz még, fel kell készülnünk minden fejleményre.”

Címlapkép forrása: Konstantin Zavrazhin/Getty Images