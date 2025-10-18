Tesztelte a NATO a POLARIS-rendszert - Minden várakozást felülmúlt

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A tengeri kommunikáció területén jelentős technológiai előrelépést jelenthet az a lézeralapú rendszer,

amelyet nemrég a NATO legnagyobb éves haditengerészeti gyakorlatán, a REPMUS 2025-ön próbáltak ki. A litván Astrolight által fejlesztett POLARIS elnevezésű optikai kommunikációs megoldás a hagyományos rádiófrekvenciás rendszerek biztonságosabb alternatívájaként szolgálhat.

A mindössze 16 kilogramm tömegű free space optical (FSO) technológia

a rádiójelek helyett fényimpulzusokat használ az adatátvitelre.

Az Astrolight tájékoztatása szerint a POLARIS rendszer két hajó között 15 kilométeres távolságban is képes volt stabil és titkosított kapcsolatot fenntartani, ami kétszeresen meghaladta az előzetesen kitűzött célokat.

A tesztek során a berendezés több gigabájtnyi adatot és tíz valós idejű HD videófolyamot továbbított problémamentesen, miközben különböző környezeti kihívásokkal – esővel, köddel – kellett megbirkóznia, és mind nappali, mind éjszakai körülmények között helytállt.

A vállalat vezetői hangsúlyozták, hogy a sikeres teszt igazolja a lézeralapú kommunikáció megbízhatóságát, különösen olyan területeken, ahol a GPS-zavarások problémát jelentenek. Az Astrolight a jövőben további tengeri alkalmazások fejlesztését és sarki kutatások támogatását tervezi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images