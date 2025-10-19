Különleges látogatás Washingtonban: Trump kulcsfontosságú nyersanyagokról tárgyal a távoli ország vezetőjével

Az ausztrál miniszterelnök várhatóan magyar idő szerint hétfőn egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel, a tárgyalás fókuszában a ritkaföldfémek ellátási láncával kapcsolatos kérdések állnak.

Várom, hogy a Fehér Házban pozitív és érdemi megbeszélést folytassak Trump elnökkel

– mondta Albanese vasárnap, az Egyesült Államokba indulása előtt, hozzátéve, hogy a találkozó fontos alkalom az ausztrál–amerikai kapcsolatok megszilárdítására és elmélyítésére. A kormányfő kedden távozik az Egyesült Államokból.

A látogatás egyes részein csatlakozik hozzá Madeleine King erőforrás-miniszter, valamint Tim Ayres, az iparért és innovációért felelős miniszter. A találkozó hátterében az áll, hogy a Trump-adminisztráció fokozott figyelmet fordít a kritikus ásványi nyersanyagokra. Emiatt olyan találgatások is napvilágot láttak, hogy a washingtoni adminisztráció a szélesebb stratégiai együttműködés részeként akár részesedést is szerezhet ausztrál bányavállalatokban.

Albanese számára kulcskérdés az "Aukus" biztonsági megállapodás jövője is. Az Egyesült Államok 2021-ben Ausztráliával és az Egyesült Királysággal hozta létre az Aukust, Kína indo–csendes-óceáni katonai térnyerésének ellensúlyozására.

Címlapkép forrása: Portfolio