  • Megjelenítés
Lesújtó előrejelzés érkezett: az IMF kimondta, hogy még meddig tarthat az ukrajnai háború
Globál

Lesújtó előrejelzés érkezett: az IMF kimondta, hogy még meddig tarthat az ukrajnai háború

Portfolio
Ukrán lapok számoltak be Alfred Kammer, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai osztályát vezető igazgató várakozásairól az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Egyelőre nem túl bizakodó az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban az IMF egyik legfontosabb vezetője:

Az IMF a stagnáló kilátások fő okaként Oroszország folyamatos támadásait említette Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen, valamint azt a várakozást, hogy a háború 2026-ig elhúzódik

– mondta.

A szervezet vezetője mindezt azzal kapcsolatban jelentette ki, hogy részletesen elemezték Ukrajna várható pénzügyi mutatóinak alakulását. Ebben kifejtette, hogy várhatóan az államadósság növekedni fog, miközben a GDP szintén emelkedhet idén és jövőre is. Kammer viszont kiemelte, hogy a jelentés elkészülésében figyelembe vették a kijevi kormány saját értékelését is, amelyben nem számítanak arra, hogy a közeljövőben elcsendesedjenek a frontvonalak. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy

a háború 2026-ban is folytatódhat.

Beszédében arról nem ejtett szót, hogy a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti budapesti csúcstalálkozó változást hozhat-e a várakozásokban.

Kapcsolódó cikkünk

Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Történelmi csapás érte Ukrajnát: hatalmas támadásra indultak az Szu-34-esek

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1487435262-fegyver-fegyveres-erők-háború-hadsereg-harckocsi-honvédelem-nap-páncél
Globál
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Pénzcentrum
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility