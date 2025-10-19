Lesújtó előrejelzés érkezett: az IMF kimondta, hogy még meddig tarthat az ukrajnai háború

Ukrán lapok számoltak be Alfred Kammer, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai osztályát vezető igazgató várakozásairól az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Egyelőre nem túl bizakodó az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban az IMF egyik legfontosabb vezetője:

Az IMF a stagnáló kilátások fő okaként Oroszország folyamatos támadásait említette Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen, valamint azt a várakozást, hogy a háború 2026-ig elhúzódik

– mondta.

A szervezet vezetője mindezt azzal kapcsolatban jelentette ki, hogy részletesen elemezték Ukrajna várható pénzügyi mutatóinak alakulását. Ebben kifejtette, hogy várhatóan az államadósság növekedni fog, miközben a GDP szintén emelkedhet idén és jövőre is. Kammer viszont kiemelte, hogy a jelentés elkészülésében figyelembe vették a kijevi kormány saját értékelését is, amelyben nem számítanak arra, hogy a közeljövőben elcsendesedjenek a frontvonalak. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy

a háború 2026-ban is folytatódhat.

Beszédében arról nem ejtett szót, hogy a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti budapesti csúcstalálkozó változást hozhat-e a várakozásokban.

