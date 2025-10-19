  • Megjelenítés
Tűzszünet ide vagy oda, megint Gázát bombázta Izrael, leállították a segélyszállítmányokat
Globál

Tűzszünet ide vagy oda, megint Gázát bombázta Izrael, leállították a segélyszállítmányokat

Portfolio
Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában és leállította a segélyszállítmányokat, miután a hadsereg szerint támadás érte erőiket, ami komoly próbatételt jelent az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet számára.

A gázai lakosok és a helyi egészségügyi hatóságok szerint az izraeli légicsapások és tanktüzek

legalább 18 ember halálát okozták vasárnap.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a Hamász célpontjait támadták, beleértve egy alagutat, fegyverraktárakat és fegyvereseket.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök erőteljes válaszcsapásra adott utasítást, miután a hadsereg jelentése szerint a déli Rafah térségében páncéltörő rakétát lőttek ki és tüzet nyitottak katonáikra. A Hamász fegyveres szárnya ugyanakkor közölte, hogy továbbra is elkötelezett a tűzszünet mellett, és nincs tudomása rafahbeli összecsapásokról.

Egy izraeli biztonsági tisztviselő bejelentette,

hogy a Gázába irányuló segélyszállítmányokat további értesítésig leállították a Hamász általuk állított egyértelmű tűzszünetszegése miatt.

A fegyvernyugvás összeomlásától tartva sok palesztin sietve vásárolt élelmiszert a nuszeiráti tábor piacán, míg Hán Júniszban családok hagyták el otthonaikat a közeli légicsapások miatt.

Az október 11-én életbe lépett tűzszünet úgy tűnt, hogy leállítja a két éve dúló háborút, de az izraeli kormány és a Hamász napok óta kölcsönösen vádolják egymást a megállapodás megsértésével. Az izraeli védelmi miniszter közölte, hogy a tűzszüneti megállapodás szerinti "sárga vonalat" fizikailag is megjelölik, és bármilyen áthágását tűzzel fogják megtorolni.

Izrael szerint a Hamász túl lassan adja át az elhunyt túszok holttesteit. A Hamász a múlt héten szabadon engedte mind a 20 élő túszt, és az azt követő napokban átadta a 28 elhunyt fogoly közül 12 holttestét. A szervezet állítása szerint nincs érdekükben megtartani a többi túsz holttestét, de speciális felszerelésre van szükség a romok alatt lévő holttestek kiemelésére.

A rafahbeli határátkelő, amely korábbi tűzszünetek idején kulcsfontosságú segélyfolyosóként működött, 2024 májusa óta nagyrészt zárva van. Bár a segélyek áramlása egy másik átkelőn keresztül jelentősen megnőtt a tűzszünet kezdete óta, az ENSZ szerint ennél sokkal többre lenne szükség. Az IPC globális éhségfigyelő szerint augusztusban a gázai lakosság százezreit érintette az éhínség.

A Hamász leszerelésével, Gáza jövőbeli irányításával, egy nemzetközi "stabilizációs erő" összetételével és egy palesztin állam létrehozásával kapcsolatos kulcsfontosságú kérdések továbbra is megoldatlanok.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1487435262-fegyver-fegyveres-erők-háború-hadsereg-harckocsi-honvédelem-nap-páncél
Globál
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Pénzcentrum
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility