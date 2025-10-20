Békecsúcs: egyenesen a Kremlből mondták el, miért esett Trump és Putyin választása éppen Budapestre

Orbán Viktornak meglehetősen meleg kapcsolata van Trump elnökkel, és nagyon konstruktív a kapcsolata Putyin elnökkel. És ez természetesen nagyban hozzájárult a legutóbbi telefonbeszélgetés során kialakult egyetértéshez

– mondta Peszkov, utalva a két elnök csütörtöki telefonbeszélgetésre, ahol megegyezés született köztük Budapestről mint következő találkozójuk helyszínéről.

Trump egyébként pénteki, Volodimir Zelenszkijjel történt találkozóján újságírói kérdésre hasonló választ adott.

Mert ő egy olyan vezető, akit kedvelünk, kedveljük Orbán Viktort, ő [Putyin] is kedveli őt. Én is kedvelem őt. Ez egy olyan ország, amely biztonságos ország, [Orbán Viktor] nagyon jó munkát végzett

– fogalmazott az amerikai elnök.

A TASZSZ beszámolója szerint Peszkov a budapesti csúcsról elmondta még, hogy bár nem ismertek részletek, de

lehetségesnek tartanak egy háromoldalú találkozót is Zelenszkij részvételével.

A budapesti csúcstalálkozón Oroszország az ukrán konfliktus békés rendezésének előmozdítását és az Egyesült Államokkal való kétoldalú kapcsolatok megvitatását reméli – hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images