Döntött Donald Trump a vitatott Donbasz sorsáról: szerinte egyértelmű a helyzet - Ennek nem sokan fognak örülni
Globál

Döntött Donald Trump a vitatott Donbasz sorsáról: szerinte egyértelmű a helyzet - Ennek nem sokan fognak örülni

Donald Trump amerikai elnök vasárnap egyértelműen elmondta, milyen jövőt szán Kelet-Ukrajna Donbasz régiójának, annak a területnek, amely az orosz-ukrán konfliktus epicentruma 2014 óta.

Trump elnök pénteken találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, az esemény, illetve a közelgő budapesti békecsúcs kapcsán ismét fókuszba került a Fehér Házban az ukrajnai béketeremtés.

Trumpot tegnap az Air Force One fedélzetén kérdezték, szerinte mi lenne a korrekt rendezés az orosz-ukrán háború területi vitáira, milyen sorsot szán az oroszok által részlegesen elfoglalt Donbasz régiónak (Donyeck és Luhanszk megyék).

Vágjuk el, ahogy most van. Most is el van vágva, hagyjuk így”

– mondta az elnök a Guardian cikke szerint.

Donyeck megye kb. 80%-a, Luhanszk megye 99%-a áll orosz megszállás alatt.

Valamit majd letárgyalnak később. De most egyelőre a legfontosabb, hogy mindenki álljon meg a frontvonalon, menjen haza, hagyják abba a harcokat, az öldöklést”

– mondta az elnök.

Oroszország és Ukrajna számára is jó eséllyel elfogadhatatlan lesz ez a megoldás: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donbasz egészét követelte augusztusban Alaszkában, Ukrajna pedig csak akkor hajlandó belemenni területi veszteségekbe, ha cserébe NATO-hoz közeli biztonsági garanciákat kap.

Kapcsolódó cikkünk

Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn

Trader

