Három halott után diplomáciai válság: Trump leállítja a milliárdos támogatásokat és katonai beavatkozással fenyeget

Az Egyesült Államok hadserege támadást hajtott végre egy kolumbiai feltételezett kábítószercsempész hajó ellen - közölte az amerikai hadügyminiszter vasárnap.

Pete Hegseth bejelentése szerint a pénteki "halálos erejű kinetikus csapásban" három ember vesztette életét, ők a kolumbiai Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional, ELN) tagjai voltak.

A hajó a hírszerzésünk számára ismert volt kábítószercsempész tevékenysége miatt, és egy ismert drogszállítási útvonalon közlekedett, és jelentős mennyiségű narkotikumot szállított"

- írta a miniszter a közösségi médiában közzétett bejegyzésében, amelyhez egy felvételt is mellékelt a katonai művelet pillanatairól.

Az ELN az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősített csoport.

Gustavo Petro, Kolumbia elnöke szerint az amerikaiak által megsemmisített hajó nem kötődött kábítószer-kereskedelemhez, hanem egy "becsületes családhoz" tartozott Santa Marta városából.

Donald Trump vasárnap bejelentette, hogy

az Egyesült Államok leállít minden, Kolumbiának szánt támogatást az országnak a kábítószerhez kapcsolódó folytatódó tevékenysége miatt.

Az amerikai elnök a Truth Social-oldalán közzétett bejegyzésében Gustavo Petro kolumbiai államfőt tette felelőssé a kiterjedt drogelőállítás miatt, "illegális kábítószerfőnöknek" nevezve őt.

Kolumbiában ez vált messze a legnagyobb üzletággá, és Petro semmit nem tesz a megállítására az Egyesült Államokból érkező jelentős kifizetések és támogatások ellenére"

- fogalmazott Donald Trump.

Felszólította a kolumbiai vezetőt, hogy intézkedjen, ennek elmaradása esetén az Egyesült Államok beavatkozását helyezte kilátásba.

