Három halott után diplomáciai válság: Trump leállítja a milliárdos támogatásokat és katonai beavatkozással fenyeget

Pete Hegseth bejelentése szerint a pénteki "halálos erejű kinetikus csapásban" három ember vesztette életét, ők a kolumbiai Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional, ELN) tagjai voltak.
A hajó a hírszerzésünk számára ismert volt kábítószercsempész tevékenysége miatt, és egy ismert drogszállítási útvonalon közlekedett, és jelentős mennyiségű narkotikumot szállított"
- írta a miniszter a közösségi médiában közzétett bejegyzésében, amelyhez egy felvételt is mellékelt a katonai művelet pillanatairól.
Az ELN az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősített csoport.
Gustavo Petro, Kolumbia elnöke szerint az amerikaiak által megsemmisített hajó nem kötődött kábítószer-kereskedelemhez, hanem egy "becsületes családhoz" tartozott Santa Marta városából.
Donald Trump vasárnap bejelentette, hogy
az Egyesült Államok leállít minden, Kolumbiának szánt támogatást az országnak a kábítószerhez kapcsolódó folytatódó tevékenysége miatt.
Az amerikai elnök a Truth Social-oldalán közzétett bejegyzésében Gustavo Petro kolumbiai államfőt tette felelőssé a kiterjedt drogelőállítás miatt, "illegális kábítószerfőnöknek" nevezve őt.
Kolumbiában ez vált messze a legnagyobb üzletággá, és Petro semmit nem tesz a megállítására az Egyesült Államokból érkező jelentős kifizetések és támogatások ellenére"
- fogalmazott Donald Trump.
Felszólította a kolumbiai vezetőt, hogy intézkedjen, ennek elmaradása esetén az Egyesült Államok beavatkozását helyezte kilátásba.
Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images
