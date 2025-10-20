Példátlan szigorítás Oroszországban: már 14 évesen életfogytiglant kaphatnak a gyerekek

Az orosz törvényhozók hétfőn benyújtották azt a tervezetet, amely a kiskorúak szabotázsba való bevonását életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtaná, valamint 14 évre mérsékelné az ilyen ügyek büntethetőségi korhatárát. Oroszország az Ukrajna elleni 2022-es katonai invázió óta több olyan jogszabályt fogadott el, amelyek szélesebb mozgásteret adnak az állambiztonsági szerveknek a háború félremagyarázásával vagy az állam elleni fellépéssel vádolt személyek őrizetbe vételére.
Vaszilij Piszkarjov, az Állami Duma biztonsági bizottságának elnöke közölte:
a hétfőn beterjesztett javaslatot a 450 képviselőből 419 támogatta, célja pedig az állam biztonságának erősítése.
Szavai szerint a tervezet "növeli az elkerülhetetlen büntetés esélyét azokkal szemben, akik megpróbálják aláásni államunk alapjait". Hozzátette:
Szigorúbban bünteti azokat, akik gyerekeket vonnak be terrorcselekményekbe és szabotázsba, egészen az életfogytig tartó szabadságvesztésig", és a korhatárt 14 évre csökkentené.
Piszkarjov azzal indokolta a szigorítást, hogy a szabotázs közvetlen fenyegetést jelent az orosz államra. Azzal vádolta Ukrajna és több NATO-tagállam titkosszolgálatait, hogy fokozzák az Oroszország elleni felforgató tevékenységet, és ebbe kiskorúakat is bevonnak.
Konkrét példákat nem hozott, de az ügyészségi adatokra hivatkozva közölte: 2024-ben 204, míg 2025 első felében már 174 ilyen bűncselekményt regisztráltak.
A NATO és az ukrán hatóságok nem reagáltak azonnal a Reuters megkeresésére. Kijev korábban azzal vádolta Oroszországot, hogy a háború alatt ukrán kiskorúakat is megpróbált bevonni az ukrán infrastruktúra megsemmisítésére irányuló akciókba.
Az elmúlt hónapokban Ukrajna fokozta az orosz olajfinomítók és más energetikai létesítmények elleni támadásokat. Moszkva szerint a Nyugat, köztük több nagy NATO-tagállam, hírszerzési információkkal támogatja Kijevet. Moszkva és Kijev kölcsönösen egymást vádolja célzott likvidálások végrehajtásával.
A Kreml azzal érvel, hogy a jogszabályok általános szigorítása szükséges a rend fenntartásához, mivel Oroszország példátlan hibrid támadással néz szembe a Nyugat részéről, amely több száz milliárd dollár értékű fegyverrel és hírszerzési támogatással állt Ukrajna mellé. A Kreml bírálói – köztük a 2024-ben egy sarkvidéki börtönben elhunyt Alekszej Navalnij – viszont azt állítják, hogy Vlagyimir Putyin törékeny, autoriter rendszert épített ki, amelyet végül elsöpör a történelem.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
