Az európai országok új béketervet dolgoztak ki Ukrajna számára – Trump kezébe adnák a pallost

Európai országok Ukrajnával közösen 12 pontos javaslatot dolgoznak ki az orosz-ukrán háború lezárására a jelenlegi frontvonalak mentén, miközben Vlagyimir Putyin továbbra is területi követeléseket támaszt

– számolt be a Bloomberg.

A tervezett békejavaslat végrehajtását egy Donald Trump amerikai elnök által vezetett békebizottság felügyelné. A javaslat szerint miután Oroszország és Ukrajna tűzszünetet köt és mindkét fél vállalja a területi előrenyomulások leállítását, sor kerülne az elhurcolt gyermekek hazatérésére és a hadifoglyok cseréjére.

Ukrajna biztonsági garanciákat kapna, forrásokat a háborús károk helyreállítására és gyorsított uniós csatlakozási lehetőséget.

Az Oroszország elleni szankciókat fokozatosan oldanák fel, de a mintegy 300 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz központi banki tartalékot csak akkor adnák vissza, ha Moszkva hozzájárul Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez.

A megszállt területek irányításáról Moszkva és Kijev tárgyalásokat folytatna, de sem Európa, sem Ukrajna nem ismerné el jogilag orosz területként a megszállt földeket.

Oroszország eddig elutasította a harcok jelenlegi vonalak mentén történő befejezését, annak ellenére, hogy hatalmas veszteségeket szenvedett a már negyedik éve tartó háborúban.

A terv részleteit még véglegesítik, és változhatnak. Bármely javaslathoz Washington jóváhagyására is szükség van, az európai tisztviselők pedig a héten az Egyesült Államokba utazhatnak. A javaslat összhangban van Trump múlt heti felhívásával, hogy azonnal fagyasszák be a konfliktust a jelenlegi vonalak mentén, mielőtt tárgyalásokat kezdenének.

Trump a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés és a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott fehér házi találkozó után kijelentette, hogy Oroszországnak és Ukrajnának "meg kell állniuk, ahol vannak". Trump azt is bejelentette, hogy a következő hetekben találkozni fog Putyinnal Budapesten.

Az európai vezetők kedden kiadott nyilatkozatukban "határozottan támogatják" az orosz háború azonnali leállítását Ukrajnában a meglévő pozíciók mentén, hogy lehetővé tegyék a béketárgyalásokat.

Zelenszkij bírálta ugyan Budapestet mint tárgyalási helyszínt Orbán Viktor miniszterelnök Oroszország-barát álláspontja miatt, de elmondta, hogy részt venne a csúcstalálkozón, ha meghívnák.

A Trump és Zelenszkij közötti megbeszélések során az amerikai elnök határozottan sürgette az ukrán vezetőt, hogy gyorsan fogadjon el egy megállapodást, és hangsúlyozta Oroszország erősségeit. Az amerikai tisztviselők felvetették annak lehetőségét, hogy Ukrajna területi engedményeket tegyen a megállapodás érdekében.

Putyin a Trumppal folytatott csütörtöki telefonbeszélgetése során megújította követeléseit, hogy Ukrajna engedje át a teljes keleti Donbasz területet. Az orosz csapatok azonban több mint 11 év harcai során sem tudták teljesen elfoglalni a Donyeck és Luhanszk régiókból álló területet.

