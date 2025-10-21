Az európai országok új béketervet dolgoztak ki Ukrajna számára – Trump kezébe adnák a pallost

Európai országok Ukrajnával közösen 12 pontos javaslatot dolgoznak ki az orosz-ukrán háború lezárására a jelenlegi frontvonalak mentén, miközben Vlagyimir Putyin továbbra is területi követeléseket támaszt
– számolt be a Bloomberg.
A tervezett békejavaslat végrehajtását egy Donald Trump amerikai elnök által vezetett békebizottság felügyelné. A javaslat szerint miután Oroszország és Ukrajna tűzszünetet köt és mindkét fél vállalja a területi előrenyomulások leállítását, sor kerülne az elhurcolt gyermekek hazatérésére és a hadifoglyok cseréjére.
Ukrajna biztonsági garanciákat kapna, forrásokat a háborús károk helyreállítására és gyorsított uniós csatlakozási lehetőséget.
Az Oroszország elleni szankciókat fokozatosan oldanák fel, de a mintegy 300 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz központi banki tartalékot csak akkor adnák vissza, ha Moszkva hozzájárul Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez.
A megszállt területek irányításáról Moszkva és Kijev tárgyalásokat folytatna, de sem Európa, sem Ukrajna nem ismerné el jogilag orosz területként a megszállt földeket.
Oroszország eddig elutasította a harcok jelenlegi vonalak mentén történő befejezését, annak ellenére, hogy hatalmas veszteségeket szenvedett a már negyedik éve tartó háborúban.
A terv részleteit még véglegesítik, és változhatnak. Bármely javaslathoz Washington jóváhagyására is szükség van, az európai tisztviselők pedig a héten az Egyesült Államokba utazhatnak. A javaslat összhangban van Trump múlt heti felhívásával, hogy azonnal fagyasszák be a konfliktust a jelenlegi vonalak mentén, mielőtt tárgyalásokat kezdenének.
Trump a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés és a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott fehér házi találkozó után kijelentette, hogy Oroszországnak és Ukrajnának "meg kell állniuk, ahol vannak". Trump azt is bejelentette, hogy a következő hetekben találkozni fog Putyinnal Budapesten.
Az európai vezetők kedden kiadott nyilatkozatukban "határozottan támogatják" az orosz háború azonnali leállítását Ukrajnában a meglévő pozíciók mentén, hogy lehetővé tegyék a béketárgyalásokat.
Zelenszkij bírálta ugyan Budapestet mint tárgyalási helyszínt Orbán Viktor miniszterelnök Oroszország-barát álláspontja miatt, de elmondta, hogy részt venne a csúcstalálkozón, ha meghívnák.
A Trump és Zelenszkij közötti megbeszélések során az amerikai elnök határozottan sürgette az ukrán vezetőt, hogy gyorsan fogadjon el egy megállapodást, és hangsúlyozta Oroszország erősségeit. Az amerikai tisztviselők felvetették annak lehetőségét, hogy Ukrajna területi engedményeket tegyen a megállapodás érdekében.
Putyin a Trumppal folytatott csütörtöki telefonbeszélgetése során megújította követeléseit, hogy Ukrajna engedje át a teljes keleti Donbasz területet. Az orosz csapatok azonban több mint 11 év harcai során sem tudták teljesen elfoglalni a Donyeck és Luhanszk régiókból álló területet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Riasztó jelentés: a keleti nagyhatalom a háborúra készül, elsöprő támadás jöhet
Felvázolta a taktikát a szakértő.
Elképesztő dolog derült ki erről a mindennapi eszközről: baktériumok és gombák millióinak táptalaja, de hogyan védekezhetünk?
Van, aki naponta többször is használja.
Nagy veszélybe került a pénzed, épp most ért véget az elmúlt évtizedek legnagyobb menetelése
Most kell nagyon észnél lenni.
Bizarr fordulat: az orosz hadseregben halt meg a fehérorosz ellenzéki vezető fia
Az elesett katona nemrég még maga is Lukasenka ellen tüntetett.
Stratégiai megállapodást kötött a Waberer's: Budapest közelében épülhet az új Selyemút európai kapuja
A kazah KTZ Express-szel hoznak létre közös céget.
Megváltozott a szuperállampapír kiszállási költsége – jöhet még hasonló? Megszólalt az adósságkezelő
Ez minden állampapír-befektetőt érint.
Itt az előrejelzés: ilyen időre számíthatunk a nemzeti ünnepen és a hosszú hétvégén
Felmelegedés jön, de messze nem ilyen egyszerű történet.
Budapesti békecsúcs: kiszivároghatott a találkozó dátuma - Megtörte a csendet Moszkva
Kommentálta Moszkva a találgatásokat.
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Kinek kell pénzügyi tanácsadó, ha ott a ChatGPT?
Új kihívó van az ember legjobb barátja címért: kutya helyett egyre többen a ChatGPT-re tekintenek barátjukként, tanácsadójukként. Ahogy egyre fejlettebb modellekkel áll elő az OpenAI, úgy n
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!