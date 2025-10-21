  • Megjelenítés
Riasztó jelentés: a keleti nagyhatalom a háborúra készül, elsöprő támadás jöhet
Riasztó jelentés: a keleti nagyhatalom a háborúra készül, elsöprő támadás jöhet

Egy amerikai szakértő szerint Tajvannak erősítenie kell védelmi képességeit és Kína megfigyelését, miután ezek Ma Jing-zsou korábbi elnök idején gyengültek, de Peking valószínűleg nem indít teljes körű inváziót 2027-ben - írta a Focus Taiwan.

Peter Mattis, a Jamestown Alapítvány elnöke egy tajpeji konferencián kijelentette, hogy „Tajvan lassan építi újjá nemzetvédelmét” azután, hogy a védelmi kiadások csökkentek Ma elnöksége alatt. A 2008-2016 közötti időszakban, amikor a kínai kapcsolatok melegebbek voltak, Ma kormányzata

ígéretet tett a GDP 3 százalékának megfelelő védelmi költségvetésre, de „ez a legalacsonyabb pontján körülbelül 2,1 százalékra csökkent”.

A kormányzati adatok szerint az elmúlt évtizedben, a Demokratikus Progresszív Párt uralma alatt – beleértve Caj Ing-ven 2016-2024 közötti elnökségét és a jelenlegi elnök, Laj Csing-tö hivatali idejét – a védelmi kiadások a GDP 3 százaléka alatt maradtak. Laj október 10-i nemzeti napi beszéde szerint a védelmi kiadások jövőre meghaladják a 3 százalékot, és 2030-ra elérik az 5 százalékot.

Mattis szerint ez a lassúság miatt Tajvan nem tudta „újjáépíteni és átalakítani tényleges védelmét olyan módon, ami elégséges és képes elrettentő erőként működni”. A szakértő hozzátette, hogy Tajvan nem fektetett be eleget abba a képességbe, hogy tudja, „mivel van felfegyverkezve a Kínai Kommunista Párt”, és így hiányzik a Népi Felszabadító Hadsereg napi szintű megfigyelése. A szakértő szerint a kereskedelmi és nyílt forrású adatok kulcsfontosságúak az ilyen munkához, és Tajvanon kívül olyan országok, mint az Egyesült Államok és Kanada is hiányolják a KKP és tevékenységeinek napi szintű megértését.

E tudás nélkül nem lesz meg a szükséges figyelmeztetésünk az önvédelemhez, és nem lesz meg a szükséges információnk, hogy beszéljünk társainkkal, kollégáinkkal, vezetőinkkel, népünkkel a kihívásokról és arról, mit kell tennünk a válaszadáshoz

– mon Mattis.

A „Davidson-ablakkal” kapcsolatban – Philip Davidson admirális 2021-es megjegyzése, miszerint Kína fenyegetése „ebben az évtizedben, valójában a következő hat évben megnyilvánulhat” – Mattis szerint ezt nem inváziós parancsként, hanem „a PLA következő mérföldköveként” kell értelmezni. A megjegyzés arra a KKP Központi Katonai Bizottságának ülésére utalt, amelyen Hszi Csin-ping utasította a PLA-t, hogy „2027-re legyen kész harcolni és megnyerni egy teljes körű Tajvan elleni inváziót”, ami inkább képességi célt jelent, mint „parancsot vagy elhatározást az invázióra”.

Ami Peking fő tanulságait illeti az orosz-ukrán háborúból, amelyeket egy Tajvan elleni kínai invázióra alkalmazhatnának, Mattis szerint a kínai hatóságok megértik, hogy ez „egy felőrlő háború lenne”, ahol az ipari kapacitás „jelentős szerepet” játszana a kimenetelben. Hozzátette, hogy Peking felismeri az elektronikus hadviselés és a drónok fontosságát, valamint a pénzügyi és gazdasági rendszereinek megerősítésének szükségességét az amerikai szankciók tompítása és az amerikai dollárban denominált tranzakcióktól való függőség csökkentése érdekében. Mattis szerint Kína valószínűleg a döntő lépéseket részesíti előnyben a lassú, szalámi-taktikával szemben, amely lehetővé teszi az ellenfél számára az újrafegyverkezést.

Ez azt jelenti, hogy nem szállod meg Krímet, majd évekig vársz, mielőtt teljes körű akcióba kezdesz, mert a 2014-es ukrán hadsereg és a 2022-es ukrán hadsereg nagyon különböző

– tette hozzá.

