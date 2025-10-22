  • Megjelenítés
Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek: egész Ukrajnában riadó van, hiperszonikus támadástól rettegnek
Globál

Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek: egész Ukrajnában riadó van, hiperszonikus támadástól rettegnek

Portfolio
Egész Ukrajnára kiterjedő légi riadót rendeltek el ma reggel a kijevi hatóságok, mivel a határhoz közel orosz MiG-31K vadászgépeket észlelt a légvédelem.

A MiG-31K vadászgépek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni,

ezek a fegyverek egész Ukrajnára kiterjedő hatótávolsággal rendelkeznek és mivel hiperszonikusak, másodpercek alatt képesek célba érni.

A légi riadó ezért egész Ukrajnára kiterjed, mivel nem tudni, az országon belül pontosan hova támadhat az orosz haderő.

Az RBK híroldal szerint a légvédelem rakétákat lőtt ki Kijev és Kremencsuk térségében, egyelőre több hírt még nem tudni a ma reggeli incidensről.

A riasztás magyar idő szerint 6:04-kor indult.

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Getty Images

