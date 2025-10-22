Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek: egész Ukrajnában riadó van, hiperszonikus támadástól rettegnek

A MiG-31K vadászgépek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni,
ezek a fegyverek egész Ukrajnára kiterjedő hatótávolsággal rendelkeznek és mivel hiperszonikusak, másodpercek alatt képesek célba érni.
A légi riadó ezért egész Ukrajnára kiterjed, mivel nem tudni, az országon belül pontosan hova támadhat az orosz haderő.
Az RBK híroldal szerint a légvédelem rakétákat lőtt ki Kijev és Kremencsuk térségében, egyelőre több hírt még nem tudni a ma reggeli incidensről.
A riasztás magyar idő szerint 6:04-kor indult.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
