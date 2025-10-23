  • Megjelenítés
Európa is újabb szankciókat fogadott el Oroszország ellen, ez már a tizenkilencedik
MTI
Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja - közölte hivatalosan az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

A közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben. Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását - tették hozzá.

