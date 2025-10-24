A Pentagon pénteken közölte, hogy
a döntés jelentősen növeli a Latin-Amerikában jelen lévő amerikai csapatok és repülőgépek számát.
Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X közösségi oldalon azt írta, hogy az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának (USSOUTHCOM) felelősségi területén megerősített amerikai erőjelenlét fokozza az Egyesült Államok területének biztonságát. Emellett javítja az illegális szereplők és tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megzavarására irányuló képességet, amelyek a nyugati félteke biztonságát veszélyeztetik.
Parnell nem közölt részleteket arról, hogy a hordozó mikor indul a térségbe.
Ahogy azt az USA és a dél-amerikai Venezuela között egyre inkább eszkalálódó helyzettel foglalkozó elemzésünkben részletesesen is megírtuk: Donald Trump, példátlan mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze Venezuela partjainál. A térségben tartózkodik jelenleg nagyjából egy tucat hadihajó, több mint 3000 tengerészgyalogos, 20 vadászbombázó és számos, partraszállásra specializált jármú.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiadta a parancsot az Egyesült Államok: útnak indul a világ legnagyobb hadihajója
Egyre nő az amerikai katonai jelenlét egy térségben.
Dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót: leállították az egyik egységet
Akadozik az üzemanyagellátás a régióban.
Itt a térkép: hat új helyen létesít a Tesla töltőállomást Magyarországon
Tovább bővül a Superchargerek listája.
Záporoztak az orosz rakéták Herszonban: legalább két civil meghalt
Lakóövezeteket is találat ért a támadás során.
Fontos bejelentést tett az IBM: nagyot ugrott az AMD árfolyama
Nagy lépés a működő kvantumszámítógépek felé.
Figyelem: az elemzők szerint nagyot ralizhat ez a két részvény!
Újra van bennük fantázia.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal
Így több energia tárolódik/nyelődik el, ami tovább erősíti a felmelegedést okozó folyamatokat.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod