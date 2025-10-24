  • Megjelenítés
Kiadta a parancsot az Egyesült Államok: útnak indul a világ legnagyobb hadihajója
Kiadta a parancsot az Egyesült Államok: útnak indul a világ legnagyobb hadihajója

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter elrendelte a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és kísérőhajói átvezénylését az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának (USSOUTHCOM) felelősségi területére.

A Pentagon pénteken közölte, hogy

a döntés jelentősen növeli a Latin-Amerikában jelen lévő amerikai csapatok és repülőgépek számát.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X közösségi oldalon azt írta, hogy az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának (USSOUTHCOM) felelősségi területén megerősített amerikai erőjelenlét fokozza az Egyesült Államok területének biztonságát. Emellett javítja az illegális szereplők és tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megzavarására irányuló képességet, amelyek a nyugati félteke biztonságát veszélyeztetik.

Parnell nem közölt részleteket arról, hogy a hordozó mikor indul a térségbe.

Ahogy azt az USA és a dél-amerikai Venezuela között egyre inkább eszkalálódó helyzettel foglalkozó elemzésünkben részletesesen is megírtuk: Donald Trump, példátlan mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze Venezuela partjainál. A térségben tartózkodik jelenleg nagyjából egy tucat hadihajó, több mint 3000 tengerészgyalogos, 20 vadászbombázó és számos, partraszállásra specializált jármú.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

