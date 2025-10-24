  • Megjelenítés
Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, de az időpontja kétséges
Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, de az időpontja kétséges

Péntek reggel Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be a Kossuth Rádióba. A miniszterelnök többek között beszélt az elhalasztott budapesti Trump–Putyin-találkozóról is.

Orbán Viktor beszélt arról, hogy az eurózóna növekedését a 2026-os évben 1 százalékosra várják, az egész világra viszont 2 százalékos növekedést prognosztizálnak. Az Európai Unió gazdasága egyre rosszabbul teljesít – vélte a miniszterelnök.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre tervezett csúcstalálkozója kapcsán Orbán Viktor azt mondta, a közel-keleti békecsúcs is azt mutatja, hogy Trump elnöksége alatt két-három nap alatt is létrejöhetnek csúcstalálkozók.

Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről, legfeljebb nem egy héten belül valósul meg, az időpontja kétséges, de hogy lesz, afelől nincs kétség

– jelentette ki a miniszterelnök.

Hozzátette, „azt mindenki tudja”, hogy az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Európa problémája az, hogy háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, és nekik probléma találkozik egy orosz elnökkel. Trump nem tett ilyet, tehát ő bármikor tud találkozni Putyinnal – jegyezte meg Orbán Viktor.

