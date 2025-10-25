  • Megjelenítés
Orbán Viktor először találkozik XIV. Leó pápával
Orbán Viktor először találkozik XIV. Leó pápával

Orbán Viktor hétfőn Rómában diplomáciai tárgyalásokat folytat: a Vatikánban XIV. Leó pápával találkozik, majd az olasz kormányfővel egyeztet. A napirenden várhatóan az ukrajnai háború, a békefolyamat esélyei és a keresztény értékek védelme szerepel - számolt be a Magyar Nemzet.

A magyar miniszterelnök október 27-én, hétfőn sűrű diplomáciai programot teljesít az olasz fővárosban.

Délelőtt a Vatikánban tárgyal XIV. Leó pápával, majd ugyanazon a napon délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozik.

A vatikáni audiencia különös jelentőségű, mivel XIV. Leó pápa hivatalba lépése óta ez lesz az első személyes találkozó a magyar kormányfővel. A megbeszélés napirendjén várhatóan az ukrajnai háborús helyzet, a béketeremtés lehetséges útjai, valamint a keresztény értékek megőrzése szerepel. Ezek a témák Orbán Viktor korábbi vatikáni látogatásain is hangsúlyosak voltak.

A római program második felében az olasz kormányfővel folytatott egyeztetés következik, amely a magyar–olasz kétoldalú kapcsolatok további erősítését szolgálhatja.

