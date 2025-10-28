Váratlan helyről fenyegeti veszély a kínai dominanciát

A bányászati vállalatok vezetői üdvözlik a közel-keleti befektetők fokozott érdeklődését, mivel az Öböl-menti államok bővíteni kívánják jelenlétüket a kritikus ásványi anyagok piacán. Ezek az anyagok - köztük a réz, lítium, nikkel, kobalt és ritkaföldfémek -

nélkülözhetetlenek az energiaátmenethez, és ellátási láncuk gyakran kiszolgáltatott.

A ritkaföldfémek iránti érdeklődés ebben a térségben elképesztő

- nyilatkozta Tony Sage, a Critical Metals vezérigazgatója közel-keleti üzleti útja során. "Nem számítottam erre, hiszen itt nem tudják bányászni ezeket az anyagokat, nincsenek jelentős lelőhelyek, de valahogy részt akarnak venni a feldolgozási folyamatban."

A Critical Metals a szaúdi Obeikan Csoporttal együttműködve nagy kapacitású lítium-hidroxid feldolgozóüzemet épít Szaúd-Arábiában. Kevin Das, a New Frontier Minerals szakértője szerint a közel-keleti befektetők érdeklődése összefügg a mesterséges intelligencia exponenciális növekedésével. "Ha a robotika fejlődésnek indul, minden robotnak szüksége lesz ezekre a ritkaföldfémekre, és a kínálat várhatóan csak szűkülni fog" - tette hozzá.

Shaun Bunn, az Empire Metals ügyvezető igazgatója elmondta, hogy cége szintén jelentős befektetői érdeklődést tapasztalt a Közel-Keletről. "Ez nagyon is része a királyság stratégiai törekvésének, hogy diverzifikálja gazdaságát az olajon túl.

Bár jelenleg az olajból származik a legtöbb bevételük, igyekeznek más területekre is kiterjeszteni tevékenységüket.

Az elemzők azonban rámutatnak, hogy az Öböl-menti államok kritikus ásványi anyagok iránti törekvései előtt számos akadály áll.

Szaúd-Arábia bányászati vállalkozásai még korai vagy akár csak koncepcionális szakaszban vannak,

és az ország továbbra is külföldi partnerekre támaszkodik a szaktudás terén" - írta Asna Wajid, az IISS elemzője.

Kína jelenleg vitathatatlanul vezeti a kritikus ásványi anyagok ellátási láncát,

a világ ritkaföldfém-termelésének mintegy 70%-át adja, és a feldolgozás közel 90%-át végzi. Az amerikai tisztviselők korábban figyelmeztettek, hogy ez a dominancia stratégiai kihívást jelent a fenntarthatóbb energiaforrásokra való áttérés során.

