Ennyit a békülésről: brutális támadás érte Ukrajnát – Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij

A háború egyik eddigi legsúlyosabb kombinált drón- és rakétatámadását hajtotta végre az orosz haderő Ukrajna ellen – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli üzenetet tett közzé közösségi oldalain.

Az elnök arról számolt be, hogy

az éjjel összesen 650 orosz drón és rakéta csapódott be Ukrajna területén – számos nagyváros területét támadás érte.

Két ember meghalt és több tucat ember megsérült – Zaporizzsja városában egyszerű lakóházakat ért orosz dróntalálat.

Az orosz támadás fókusza egyébként az ukrán energiaellátó rendszer volt,

Moszkva célja most az, hogy megbénítsa az ország kritikus infrastruktúráját a tél beállta előtt.

Zelenszkij végül támogatást kért Ukrajna szövetségeseitől.

Arra számítunk, hogy Amerika, Európa és a G7-országok nem fogják figyelmen kívül hagyni azt, hogy Moszkva mindent le akar rombolni. Új nyomásgyakorlási lépések kellenek az orosz olaj- és gázhálózattal, bankszektorral szemben. Másodlagos szankciók kellenek olyanokkal szemben, akik finanszírozzák a háborút”

– írta Zelenszkij.

A mostani volt a háború egyik legsúlyosabb orosz támadása Ukrajna ellen – az akció során felhasznált katonai eszközök száma alapján.

Címlapkép forrása: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images