Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a  Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.
Felcsaptak a lángok: ukrán dróntámadás érte Putyin egyik fontos olajkikötőjét

Ukrán erők dróntámadást hajtottak végre az orosz Rosznyefty olajvállalat Tuapsze kikötőjében található olajterminálja ellen – közölte vasárnap az ukrán belbiztonsági szolgálat (SZBU) egyik tisztviselője.

Felcsaptak a lángok: ukrán dróntámadás érte Putyin egyik fontos olajkikötőjét
Működnek a szankciók? Beszédes folyamat indult el

Törökország Kínával és Indiával együtt az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlói közé tartozik. A török finomítók azonban most az indiaihoz hasonló irányba mozdulnak el, azaz felpörgetik a nem Oroszországból származó olajbeszerzést. 

Működnek a szankciók? Beszédes folyamat indult el
Forródrót lesz Amerika és Kína között

Washington és Peking közvetlen katonai kommunikációs csatornák létrehozásában állapodott meg a feszültségek és az eszkaláció kockázatának csökkentésére.

Forródrót lesz Amerika és Kína között
Hadiiparról és a kettős adóztatási egyezményről is tárgyalhat Orbán Viktor és Donald Trump

Az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon - közölte a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelgő washingtoni találkozójáról szólva.

Hadiiparról és a kettős adóztatási egyezményről is tárgyalhat Orbán Viktor és Donald Trump
Éjszakai pokol Ukrajnában: hatalmas csapást mértek az oroszok

Közel 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában az éjszakai orosz légitámadás után.

Éjszakai pokol Ukrajnában: hatalmas csapást mértek az oroszok
Szombati híreink

A Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak. A végső döntés az elnök kezében van. Trumpot megkérdezték arról is, hogy Magyarország kaphat-e felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. A válasz egyértelmű volt: nem. Eközben az orosz csapatok folytatják Pokrovszk ostromát. Az ukrán vezérkar szerint még mindíg nem kerítették be az alakulataikat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Szombati híreink

Globál
Felcsaptak a lángok: ukrán dróntámadás érte Putyin egyik fontos olajkikötőjét
