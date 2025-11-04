Felbőgtek a szirénák Oroszországban: egymás után mértek könyörtelen csapást az ukrán drónok – Több videó is készült

A regionális hatóságok kedden közölték, hogy az Oroszország európai felének keleti részén fekvő Baskírában részlegesen beomlott a Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő egysége. A létesítmény az ukrán határtól mintegy 1500 kilométerre, az Urál térségében található.
Video of the fire in Sterlitamak, where a local petrochemical plant was damaged after an explosion. The footage was geolocated by ASTRA https://t.co/yQtSL2x2Kw pic.twitter.com/JdmV6xyqma https://t.co/yQtSL2x2Kw— ASTRA (@ASTRA_PRESS) November 4, 2025
More video and photo from the strike in Sterlitamak, Russia.The target is allegedly the Sterlitamak Petrochemical Plant. The source of this claims the explosion happened in a water treatment workshop. However, looking at the photo here, there appears to be at least three areas… https://t.co/a9VbcsWzMr pic.twitter.com/BfUFoSi17R https://t.co/a9VbcsWzMr— Vanguard-Veritas (@RussCan91) November 4, 2025
Radij Habirov, Baskíria kormányzója közölte, az üzem működése nem szakadt meg, az öt dolgozó sértetlenül megúszta. Hozzátette, hogy
az éjszakai támadásban részt vevő mindkét drónt megsemmisítették.
Az orosz védelmi minisztérium napi összesítése alapján az éjszaka folyamán 85 drónt lőttek le Voronyezs, Nyizsnyij Novgorod, Belgorod, Kurszk, Lipeck, Volgográd és Szverdlovszk régiókban, valamint Baskírföldön - írja a Kyiv Independent.
Közben Ukrajna orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszk régiójában szintén robbanások ráztak meg egy orosz lőszerraktárat. A detonációkat a Dovzsanszkban található létesítmény elleni dróntámadás közben jegyezték fel. A város Luhanszktól mintegy 80 kilométerre délkeletre fekszik, és 2014 óta áll orosz ellenőrzés alatt.
Az oroszországi Volgográdi területen egy elektromos alállomás rongálódott meg alább hulló dróntörmelék miatt - tudatta Andrej Bocsarov helyi kormányzó. Az Astra portál szerint Lipeckben a légiriadó közepette is hallatszottak robbanások.
A fire broke out in an industrial area near the LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez oil refinery and the SIBUR-Kstovo petrochemical plant in Kstovo, Nizhny Novgorod Region, following a nighttime attack, — according to ASTRA’s OSINT analysis pic.twitter.com/YhkSW0YXnx https://t.co/YhkSW0YXnx— ASTRA (@ASTRA_PRESS) November 4, 2025
A Nyizsnyij Novgorod-i Kstovo városában szintén robbanásokról számoltak be, ott jelentések szerint egy olajfinomító is kigyulladt a támadás során.
Last night, Ukrainian UAVs attacked the Ktsovo Oil Refinery in Nizhny Novgorod Oblast. A large fire is now burning there, which also threatens the neighbouring SIBUR-Kstovo petrochemical plant.Coordinates: 56.10583, 44.14388 pic.twitter.com/n0YqtBaXvF https://t.co/n0YqtBaXvF— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 4, 2025
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csúcstámadásra készül Donald Trump legrosszabb rémálma: mérföldkőhöz jutott az elnök, most jön csak a feketeleves?
Rendkívül sok dolog forog kockán.
Több millió dolláros hackertámadás rázta meg az ether piacát
Közel 9 százalékos esés.
Hatalmas káoszt okoz az amerikai reptereken a kormányzati leállás
Erős számokat közöltek a légitársaságok.
Oroszország lefékezte a nagyhatalmakat, rátenyereltek a stop gombra
Győzött a nyomás, de vannak más okok is.
Újratárgyalják a nagy béralkut
Közel az egyezség.
Utánfutós jármű rohant bele a buszba, lezárták az autópályát
Az M43-as autópályán.
Hatalmas bejelentést tett Zelenkszij, aligha fognak ennek örülni Moszkvában
Nagy dolog van készülőben.
Szabadalmakat sértett a Samsung, büntetés lett a vége
Az OLED-technológiával.
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod