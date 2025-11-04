  • Megjelenítés
Felbőgtek a szirénák Oroszországban: egymás után mértek könyörtelen csapást az ukrán drónok – Több videó is készült
Felbőgtek a szirénák Oroszországban: egymás után mértek könyörtelen csapást az ukrán drónok – Több videó is készült

Ukrán dróntámadás kövrtkeztében megrongálódott egy, az oroszországi Baskírföldön található petrolkémiai üzem vízkezelő létesítménye - adta hírül a Reuters. A hatóságok szerint nem sérült meg senki, az üzem működése folyamatos.

A regionális hatóságok kedden közölték, hogy az Oroszország európai felének keleti részén fekvő Baskírában részlegesen beomlott a Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő egysége. A létesítmény az ukrán határtól mintegy 1500 kilométerre, az Urál térségében található.

Radij Habirov, Baskíria kormányzója közölte, az üzem működése nem szakadt meg, az öt dolgozó sértetlenül megúszta. Hozzátette, hogy

az éjszakai támadásban részt vevő mindkét drónt megsemmisítették.

Az orosz védelmi minisztérium napi összesítése alapján az éjszaka folyamán 85 drónt lőttek le Voronyezs, Nyizsnyij Novgorod, Belgorod, Kurszk, Lipeck, Volgográd és Szverdlovszk régiókban, valamint Baskírföldön - írja a Kyiv Independent.

Közben Ukrajna orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszk régiójában szintén robbanások ráztak meg egy orosz lőszerraktárat. A detonációkat a Dovzsanszkban található létesítmény elleni dróntámadás közben jegyezték fel. A város Luhanszktól mintegy 80 kilométerre délkeletre fekszik, és 2014 óta áll orosz ellenőrzés alatt.

Az oroszországi Volgográdi területen egy elektromos alállomás rongálódott meg alább hulló dróntörmelék miatt - tudatta Andrej Bocsarov helyi kormányzó. Az Astra portál szerint Lipeckben a légiriadó közepette is hallatszottak robbanások.

A Nyizsnyij Novgorod-i Kstovo városában szintén robbanásokról számoltak be, ott jelentések szerint egy olajfinomító is kigyulladt a támadás során.

