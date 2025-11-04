Felbőgtek a szirénák Oroszországban: egymás után mértek könyörtelen csapást az ukrán drónok – Több videó is készült

Ukrán dróntámadás kövrtkeztében megrongálódott egy, az oroszországi Baskírföldön található petrolkémiai üzem vízkezelő létesítménye - adta hírül a Reuters. A hatóságok szerint nem sérült meg senki, az üzem működése folyamatos.

A regionális hatóságok kedden közölték, hogy az Oroszország európai felének keleti részén fekvő Baskírában részlegesen beomlott a Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő egysége. A létesítmény az ukrán határtól mintegy 1500 kilométerre, az Urál térségében található.

Video of the fire in Sterlitamak, where a local petrochemical plant was damaged after an explosion. The footage was geolocated by ASTRA https://t.co/yQtSL2x2Kw pic.twitter.com/JdmV6xyqma https://t.co/yQtSL2x2Kw — ASTRA (@ASTRA_PRESS) November 4, 2025

More video and photo from the strike in Sterlitamak, Russia.The target is allegedly the Sterlitamak Petrochemical Plant. The source of this claims the explosion happened in a water treatment workshop. However, looking at the photo here, there appears to be at least three areas… https://t.co/a9VbcsWzMr pic.twitter.com/BfUFoSi17R https://t.co/a9VbcsWzMr — Vanguard-Veritas (@RussCan91) November 4, 2025

Radij Habirov, Baskíria kormányzója közölte, az üzem működése nem szakadt meg, az öt dolgozó sértetlenül megúszta. Hozzátette, hogy

az éjszakai támadásban részt vevő mindkét drónt megsemmisítették.

Az orosz védelmi minisztérium napi összesítése alapján az éjszaka folyamán 85 drónt lőttek le Voronyezs, Nyizsnyij Novgorod, Belgorod, Kurszk, Lipeck, Volgográd és Szverdlovszk régiókban, valamint Baskírföldön - írja a Kyiv Independent.

Közben Ukrajna orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszk régiójában szintén robbanások ráztak meg egy orosz lőszerraktárat. A detonációkat a Dovzsanszkban található létesítmény elleni dróntámadás közben jegyezték fel. A város Luhanszktól mintegy 80 kilométerre délkeletre fekszik, és 2014 óta áll orosz ellenőrzés alatt.

Az oroszországi Volgográdi területen egy elektromos alállomás rongálódott meg alább hulló dróntörmelék miatt - tudatta Andrej Bocsarov helyi kormányzó. Az Astra portál szerint Lipeckben a légiriadó közepette is hallatszottak robbanások.

A fire broke out in an industrial area near the LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez oil refinery and the SIBUR-Kstovo petrochemical plant in Kstovo, Nizhny Novgorod Region, following a nighttime attack, — according to ASTRA’s OSINT analysis pic.twitter.com/YhkSW0YXnx https://t.co/YhkSW0YXnx — ASTRA (@ASTRA_PRESS) November 4, 2025

A Nyizsnyij Novgorod-i Kstovo városában szintén robbanásokról számoltak be, ott jelentések szerint egy olajfinomító is kigyulladt a támadás során.

Last night, Ukrainian UAVs attacked the Ktsovo Oil Refinery in Nizhny Novgorod Oblast. A large fire is now burning there, which also threatens the neighbouring SIBUR-Kstovo petrochemical plant.Coordinates: 56.10583, 44.14388 pic.twitter.com/n0YqtBaXvF https://t.co/n0YqtBaXvF — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 4, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images