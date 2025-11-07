Halálos csapdákat állít Oroszország: így toborozzák a könnyen feláldozható zsoldosokat

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Oroszország különböző afrikai országokból toborzott harcosokkal próbálja megerősíteni Ukrajna ellen bevetett egységeit, időnként megtévesztő módszerekkel.
Szibiha közölte, hogy Oroszország afrikaiakat csábít olyan szerződések aláírására, amelyek szerinte
egyenlőek egy halálos ítélettel,
és felszólította az afrikai kormányokat, hogy figyelmeztessék állampolgáraikat.
Legtöbbjüket azonnal úgynevezett „húsrohamokba” küldik, ahol gyorsan megölik őket. Az orosz parancsnokság tudja, hogy a megölt külföldiekért nem kell felelni, ezért másodrendű, feláldozható emberi anyagként kezelik őket. A legtöbb zsoldos nem él túl egy hónapnál
– fogalmazott X-oldalán az ukrán külügyminiszter.
Dél-Afrika csütörtökön közölte, hogy kivizsgálja, miként csatlakozhatott 17 állampolgára zsoldoscsoportokhoz, miután az érintettek segélykiáltásokban kértek segítséget a hazatéréshez.
Kenya a múlt hónapban azt jelentette, hogy több állampolgárát Oroszország-szerte katonai táborokban tartják fogva, miután tudtukon kívül sodródtak a konfliktusba.
Szibiha szerint az afrikai toborzottak száma a jelenleg azonosított 1436 főnél is magasabb lehet, és 36 különböző országból érkeznek.
Állítása szerint az ukrán fogságba esett külföldi zsoldosok többségét már az első harci bevetésük során fogták el.
Szibiha azt írta, néhányuknak pénzt ajánlottak, másokat viszont becsaptak, és azt sem tudták, pontosan mire jelentkeztek. Megint másokat kényszer alatt soroztak be az orosz hadseregbe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A retegett diktátor bukása után is rémisztő dolgok történnek Szíriában: tucatnyian tűnnek el nyomtalanul
Nem akaródzik összejönni az új kormánynak a humanitárius viselkedés.
Videó: végzetesnek bizonyult a Ka-226-os orosz helikopter útja, pont egy házat talált telibe
Dagesztánban történt az eset, négyen életüket vesztették.
Jöhet az áttörés az újlakásárakban és -finanszírozásban? − Minden szempár a társasházi építményjogon
A projektfinanszírozás lehet a nyerő konstrukció.
Államcsődbe rohan egy ország, üres kézzel távozott az IMF is
A befektetők már kongatják a vészharangokat.
Kőkemény figyelmeztetést kapott Magyarország a hitelminősítőtől!
Megszólalt az S&P.
Jön az országjárás zárógálája: a Budapesti Fórumon a fővárosi kkv-k kerülnek fókuszba a finanszírozási gyakorlatban!
Idpőpont: 2025. november 11., helyszín: budapesti Marriott Hotel
Orosz támadásra készül Németország, több százezer katonát hívnak fegyverbe – Európa legerősebb konvencionális hadserege épül
Boris Pistorius védelmi miniszter mutatta be a terveket.
Amerika ősellensége megvillantotta a világ egyik legnagyobb hadihajóját: van mitől félnie Washingtonnak
Csúcsmodern fegyverek kaptak rajta helyet.
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!