Halálos csapdákat állít Oroszország: így toborozzák a könnyen feláldozható zsoldosokat

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Oroszország különböző afrikai országokból toborzott harcosokkal próbálja megerősíteni Ukrajna ellen bevetett egységeit, időnként megtévesztő módszerekkel.

Szibiha közölte, hogy Oroszország afrikaiakat csábít olyan szerződések aláírására, amelyek szerinte

egyenlőek egy halálos ítélettel,

és felszólította az afrikai kormányokat, hogy figyelmeztessék állampolgáraikat.

Legtöbbjüket azonnal úgynevezett „húsrohamokba” küldik, ahol gyorsan megölik őket. Az orosz parancsnokság tudja, hogy a megölt külföldiekért nem kell felelni, ezért másodrendű, feláldozható emberi anyagként kezelik őket. A legtöbb zsoldos nem él túl egy hónapnál

– fogalmazott X-oldalán az ukrán külügyminiszter.

Dél-Afrika csütörtökön közölte, hogy kivizsgálja, miként csatlakozhatott 17 állampolgára zsoldoscsoportokhoz, miután az érintettek segélykiáltásokban kértek segítséget a hazatéréshez.

Kenya a múlt hónapban azt jelentette, hogy több állampolgárát Oroszország-szerte katonai táborokban tartják fogva, miután tudtukon kívül sodródtak a konfliktusba.

Szibiha szerint az afrikai toborzottak száma a jelenleg azonosított 1436 főnél is magasabb lehet, és 36 különböző országból érkeznek.

Állítása szerint az ukrán fogságba esett külföldi zsoldosok többségét már az első harci bevetésük során fogták el.

Szibiha azt írta, néhányuknak pénzt ajánlottak, másokat viszont becsaptak, és azt sem tudták, pontosan mire jelentkeztek. Megint másokat kényszer alatt soroztak be az orosz hadseregbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images