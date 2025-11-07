  • Megjelenítés
Kiderült az igazság: egyetlen ok miatt nem bírnak a Patriot-rendszerek a rettegett orosz Iszkander rakétákkal
Globál

Portfolio
A francia haderő vezérkari főnöke kijelentette: Ukrajnában jelenleg a francia–olasz SAMP/T hatékonyabban fogja el az orosz Iszkander ballisztikus rakétákat, mint a Patriot - közölte a Defence Express.

Fabien Mandon vezérőrnagy, francia hadsereg főnökének friss meghallgatása során kijelentette: jelenleg a SAMP/T légvédelmi rakétarendszer felülmúlja a Patriotot Ukrajnában. Ez főként a módosított Iszkander rakétákra vonatkozik, amelyek komoly feltörést okoznak az ukrán Patriot-kezelőknek.

A lap beszámolója szerint Fabien Mandon vezérőrnagy a törvényhozóknak azt mondta, hogy az elfogási nehézség kifejezetten a Patriot-rendszert érinti, amit az orosz ballisztikus rakéták módosított repülési jellemzőivel hozott összefüggésbe.

Bár az Iszkander manőverezése repülési útjának végén a kezdettől fogva ismert volt, most nagyon úgy tűnik, hogy nem jelentős hardveres fejlesztés valósult meg, hanem

egész egyszerűen a Patriot elfogási jellezőihez hangolták az útvonalakat.

Az elemzés szerint Oroszország feltehetően felmérte a Patriot PAC-3 elfogórakéták képességeit, és részletesen tanulmányozta a légvédelmi rakétarendszer AN/MPQ-53 radarjának keresési és követési szektorait, hogy feltérképezze a holt zónákat. A folyamat a Patriot ukrajnai megjelenésekor kezdődhetet, és akár több, mint 2 évig is eltarthatott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

