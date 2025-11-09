Nagy földrengés volt Japánban

A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) közlése szerint a földrengés helyi idő szerint 17:03-kor történt, és a japán szeizmikus intenzitási skálán 4-es erősségűnek mérték több városban, köztük Moriokában, Yahabában és a szomszédos Miyagi prefektúrában található Wakuyában.
A rengés után cunamiriadót rendeltek el Iwate prefektúrára, akár 1 méteres hullámokat is előre jelezve. A riasztást végül este 8 óra után visszavonták. A JMA később a kezdeti 6,7-es magnitúdót 6,9-re módosította.
A 20 centiméteres cunami először Ofunato kikötőjében (18:25-kor), majd Kuji kikötőjében (17:52-kor) volt megfigyelhető. Este fél kilencig további 11 utórengést észleltek a térségben, köztük egy 6,3-as magnitúdójút.
A japán hatóságok szerint nem érkezett jelentés sérültekről vagy komolyabb károkról.
Az East Japan Railway közölte, hogy a Tohoku Shinkansen nagysebességű vasútvonalon rövid időre megszűnt az áramellátás, az utasforgalmat ideiglenesen felfüggesztették Sendai és Shin-Aomori között.
A Tohoku Electric Power szerint nem történt rendellenesség az Onagawa atomerőműben, amely szintén a rengés által érintett régióban található.
Japán miniszterelnöke, Sanae Takaichi az X platformon felszólította a lakosokat, hogy távolodjanak el a parttól, és legyenek éberek az esetleges utórengések és további cunamihullámok miatt.
A JMA szóvivője vasárnap esti sajtótájékoztatóján figyelmeztetett, hogy a következő napokban hasonló vagy akár erősebb földrengések is bekövetkezhetnek a térségben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
