Zelenszkij megkongatta a vészharangot: könnyen lehet, hogy az oroszok újabb háborúba kezdenek egy európai ország ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban kijelentette, hogy nem fél Donald Trumptól, ellentétben más nyugati vezetőkkel. Cáfolta azokat a híreket is, amelyek szerint legutóbbi washingtoni találkozójuk feszült hangulatban telt volna. Az ukrán elnök a Guardian-nek adott exkluzív interjúban elmondta, hogy III. Károly brit uralkodó segített a Trump-pal való kapcsolat építésében, és az uralkodót „nagyon támogatónak” nevezte Ukrajna ügyében.
Zelenszkij tagadta azokat az állításokat, miszerint Trump félredobta volna a csatatéri térképeket egy októberi, viharos hangulatú fehér házi találkozón.
Nem dobott el semmit. Ebben biztos vagyok
– mondta, és kapcsolatukat „normálisnak”, „üzletszerűnek” és „konstruktívnak” írta le. A Financial Times korábbi beszámolója szerint Trump állítólag arra sürgette az ukrán elnököt, hogy fogadja el Vlagyimir Putyin maximális feltételeit a háború befejezéséhez, és azt mondta, az orosz vezető „elpusztítja” Ukrajnát, ha nem egyezik bele. Zelenszkij szerint azonban a találkozó másképp zajlott.
Az ukrán küldöttség három állványt állított fel Trump és az amerikai csapat előtt, bemutatva a fegyvereket és gazdasági szankciókat, amelyek „gyengítenék” Moszkvát. A cél az volt, hogy csökkentsék Oroszország képességét Ukrajna bombázására, és Putyint a tárgyalóasztalhoz kényszerítsék. A kijevi elnöki palotában Zelenszkij kijelentette:
A világon mindenki fél Trumptól. Ez az igazság. Nem... mi nem vagyunk ellenségei Amerikának. Barátok vagyunk. Miért kellene félnünk?
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly kulcsfontosságú háttérszerepet játszott abban, hogy az amerikai elnököt Ukrajna lelkesebb támogatására ösztönözze, különösen a februári viharos Ovális Irodai találkozó után. Az interjú során kétszer is kialudt a villany az elnöki palotában, ami jól szemlélteti az ország energiaellátási problémáit. Az orosz támadások az elmúlt hetekben
többször is célba vették Ukrajna nemzeti energiahálózatát, ami gyakori áramkimaradásokhoz vezetett.
Zelenszkij szerint Putyin „terrorista támadásokat” rendel el Ukrajna energiarendszere ellen. Az ukrán elnök szorosan együttműködik nemzetközi partnerekkel, hogy megvédje Ukrajnát az éjszakai orosz drónrajoktól, és 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne rendelni amerikai gyártóktól. Az ukrán elnök szerint Moszkva „hibrid háborút” folytat Európa ellen és teszteli a NATO vörös vonalait. Szerinte teljesen lehetséges, hogy Oroszország második frontot nyit egy másik európai ország ellen, mielőtt az ukrajnai háború véget érne:
Hiszem, hogy megteheti. El kell felejtenünk az általános európai szkepticizmust, miszerint Putyin először Ukrajnát akarja elfoglalni, és csak aztán mehet máshová. Mindkettőt megteheti egyszerre.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
