Megindult a fegyverkezés - Pusztító háborúra készül Amerika ősi riválisa, meg is van a célpont

A UNN jelentése szerint Teherán egy esetleges újabb izraeli háborúra készülve jelentősen növelte rakétagyártási kapacitását.

Az iráni vezetés azt állítja, hogy az ország jelenleg több rakétával rendelkezik, mint a nemrégiben lezajlott 12 napos izraeli konfliktus idején.

Bár a kijelentés valóságtartalma megkérdőjelezhető, a Teherán rakétaprogramját figyelemmel kísérő szakértők szerint az ország valóban fokozta a termelést. A cél az izraeli rakétavédelmi rendszerek leküzdése, amelyek a korábbi háború során sérüléseket szenvedtek.

Irán emellett bejelentette a 2015-ös nukleáris megállapodás (JCPOA) felmondását is, amely korlátozta nukleáris programját a szankciók feloldásáért cserébe. A UNN arról is beszámolt, hogy az ország nem siet újrakezdeni a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal nukleáris programjáról, bár kész közvetett egyeztetésekre egyenlő feltételek mellett.

