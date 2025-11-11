  • Megjelenítés
Megindult a fegyverkezés - Pusztító háborúra készül Amerika ősi riválisa, meg is van a célpont
Globál

Megindult a fegyverkezés - Pusztító háborúra készül Amerika ősi riválisa, meg is van a célpont

Portfolio
Irán fokozza rakétagyártását, hogy felkészüljön egy esetleges újabb izraeli konfliktusra, miközben külügyminisztere szerint az ország rakétaképességei már most jelentősen meghaladják a korábbi 12 napos háború során rendelkezésre álló arzenált - írta az UNN.

A UNN jelentése szerint Teherán egy esetleges újabb izraeli háborúra készülve jelentősen növelte rakétagyártási kapacitását.

Az iráni vezetés azt állítja, hogy az ország jelenleg több rakétával rendelkezik, mint a nemrégiben lezajlott 12 napos izraeli konfliktus idején.

Bár a kijelentés valóságtartalma megkérdőjelezhető, a Teherán rakétaprogramját figyelemmel kísérő szakértők szerint az ország valóban fokozta a termelést. A cél az izraeli rakétavédelmi rendszerek leküzdése, amelyek a korábbi háború során sérüléseket szenvedtek.

Irán emellett bejelentette a 2015-ös nukleáris megállapodás (JCPOA) felmondását is, amely korlátozta nukleáris programját a szankciók feloldásáért cserébe. A UNN arról is beszámolt, hogy az ország nem siet újrakezdeni a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal nukleáris programjáról, bár kész közvetett egyeztetésekre egyenlő feltételek mellett.

Még több Globál

Volt terrorvezér csapott Donald Trump markába – Tényleg megéri ez Washingtonnak?

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Előkerült Szergej Lavrov – Teljes pályás letámadásba kezdett, nagyon súlyos váddal állt elő

Kapcsolódó cikkünk

Kevés dolgot gáncsoltak el annyiszor, mint az atomalkut, most a Közel-Kelet fekete báránya szólalt meg

Nem tartott sokáig a barátkozás - Újra hatalmas szankciókat kap a nyakába a renegát állam

Irán fenyeget: ha ez történik, akkor felmondják a megállapodást

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés? Meghökkentő dolgokat állít a hírhedt FSZB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility