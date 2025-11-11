  • Megjelenítés
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Portfolio
Oroszország mintegy 150 ezer katonát vont össze Pokrovszk térségében, és nagyszabású offenzívával próbálja áttörni az ukrán védelmet a donyecki terület teljes ellenőrzéséért, miközben Kijev szerint a város továbbra is tartja magát - jelentette a RBC-Ukraine. Egyre inkább fel kell készülnie Vlagyimir Putyin halálára a Nyugatnak, mert az orosz utódlás várhatóan zárt alkuk mentén, kiszámíthatatlanul zajlik majd – véli John Kennedy. A Rand Corporation neves szakértője úgy véli, az elnök minden eszközzel igyekszik hatalomban maradni, ugyanakkor a romló gazdasági és társadalmi helyzet, valamint a „bojárok” közti rivalizálás akár erőszakos átmenetet is eredményezhet. Arra is figyelmeztetett, hogy Putyin távozása önmagában nem teszi kevésbé veszélyessé Oroszországot, mivel az autokratikus és birodalmi hagyomány a rendszer mély szerkezetéhez tartozik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Leleplezték a merész műveletet: orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés, közbelépett a hírhedt FSZB

Több orosz oldal is beszámolt arról, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) meghiúsított egy ukrán katonai hírszerzési műveletet, amely MiG-31-es vadászgépek pilótáit vette célba.

Leleplezték a merész műveletet: orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés, közbelépett a hírhedt FSZB
Kibukott: egyetlen dolgon múlt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal

Jens Stoltenberg, a NATO korábbi főtitkára megerősítette, hogy a nyugati szövetség nem küld csapatokat Ukrajnába, mivel ez elfogadhatatlan kockázatot jelentene egy Oroszországgal való nyílt konfliktus kialakulására - írta meg a Military Watch Magazine.

Kibukott: egyetlen dolgon múlt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

