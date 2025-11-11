Nem várt helyről kaphat pofont Ukrajna: fordulatra készül a legfontosabb szövetségese

A lapnak két, névtelenséget kérő forrás nyilatkozott, akik szerint az Egyesült Államok arra készül az ENSZ-ben, hogy eltávolítson bizonyos szövegrészleteket a határozatból. Az elmondások szerint kifejezetten a „területi integritás” és az „agresszió” merült fel a kihúzandó részletek listájánál. A „Az emberi jogok helyzete Ukrajna ideiglenesen megszállt területein, beleértve a Krími Autonóm Köztársaságot és Szevasztopol városát” nevű határozat kifejezetten abból a célból született, hogy garantálja Kijevnek az orosz agresszióval szembeni nemzetközi támogatást, valamint dokumentálja a háborús bűntetteket. Ezt korábban az Egyesült Államok is megszavazta.
A szövegben kifejezetten hangsúlyozták Ukrajna területi integritását, vagyis azt, hogy az oroszok által megszállt területeket is a kijevi vezetés alá tartozó jogos résznek tekintette. Ezen túl részletesen ismertette az megszállt területeken romló emberi jogi helyzetet.
Az ukrán laphoz eljutott információk szerint az Egyesült Államok szeretné elérni, ha ezek a szövegrészletek kikerülnének a dokumentumból, és az agresszióra, valamint a területi integritásra utaló jelek nélkül fogadják el.
Kijevben attól tartanak, hogy mindez azt jelentené, hogy az ENSZ egyik legkövetkezetesebb fellépését hígítanák fel, amelyet Oroszországgal szemben megfogalmaztak.
Ez egy újabb példa arra, hogy Washington egy kritikus diplomáciai fordulatban eltávolodik Ukrajna alapvető érdekeitől. Ha a megfogalmazás helytálló, az üzenet Moszkvának az, hogy az Egyesült Államok már nem vezeti a nemzetközi rend védelmét
– mondta egy európai küldött.
Az ENSZ Közgyűlésének Harmadik Bizottsága, amely az emberi jogokkal és humanitárius ügyekkel foglalkozik, várhatóan a következő hetekben szavaz a határozatról. Jelenleg mindkét oldal azért lobbizik Washingtonban, hogy az ő verziója mellett álljon ki a nyugati nagyhatalom.
Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
