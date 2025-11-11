Peszkov: Moszkva nem tudja, mire készül Trump a nukleáris fegyverekkel

Eddig nem érkezett magyarázat amerikai kollégáinktól ebben a témában

- nyilatkozta Peszkov újságíróknak.

Korábban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy utasította a Pentagont a nukleáris fegyverek tesztelésének azonnali újraindítására, arra hivatkozva, hogy más országok már folytatnak ilyen tevékenységet. Trump nem részletezte, milyen típusú tesztekre gondolt, illetve hogy ezek magukban foglalják-e nukleáris robbanófejek felrobbantását is.

Az orosz elnök sajtótitkára ezzel szemben hangsúlyozta az interjúja során, hogy a feltételezésekkel ellentétben sem Oroszország, sem Kína nem újította fel a nukleáris tesztelést. Hozzátette, hogy Moszkva várja Washington magyarázatát.

Címlapkép forrása: Ulf Mauder/picture alliance via Getty Images