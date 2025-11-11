  • Megjelenítés
Peszkov: Moszkva nem tudja, mire készül Trump a nukleáris fegyverekkel
Globál

Peszkov: Moszkva nem tudja, mire készül Trump a nukleáris fegyverekkel

Portfolio
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Moszkva még nem kapott magyarázatot az Egyesült Államoktól Donald Trump amerikai elnök nukleáris tesztelésre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban - írta meg az orosz állami hírügynökség, a TASzSz.

Eddig nem érkezett magyarázat amerikai kollégáinktól ebben a témában

- nyilatkozta Peszkov újságíróknak.

Korábban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy utasította a Pentagont a nukleáris fegyverek tesztelésének azonnali újraindítására, arra hivatkozva, hogy más országok már folytatnak ilyen tevékenységet. Trump nem részletezte, milyen típusú tesztekre gondolt, illetve hogy ezek magukban foglalják-e nukleáris robbanófejek felrobbantását is.

Az orosz elnök sajtótitkára ezzel szemben hangsúlyozta az interjúja során, hogy a feltételezésekkel ellentétben sem Oroszország, sem Kína nem újította fel a nukleáris tesztelést. Hozzátette, hogy Moszkva várja Washington magyarázatát.

Még több Globál

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Kritikus helyzetben Bulgária, karácsony előtt kifogyhatnak az üzemanyagból

Filmbe illő történetet vázolt az FSZB: szerintük ez állhatott a szenzációs ukrán hírszerzési művelet mögött

Kapcsolódó cikkünk

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Ulf Mauder/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés? Meghökkentő dolgokat állít a hírhedt FSZB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility