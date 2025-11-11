Súlyos belpolitikai vita lett Magyarország szomszédjában az ukránok támogatásából: itt az ítélet

A pozsonyi ügyészség november 10-én közölte, hogy az Eduard Heger korábbi miniszterelnök vezette szlovák kormány által 2023 tavaszán Ukrajnának adományozott szovjet gyártmányú MiG-29-es vadászgépek és két légvédelmi rendszer átadása nem valósított meg bűncselekményt.

Szlovákia volt az első ország, amely harci repülőgépeket küldött Kijevnek az Oroszország által 2022 februárjában indított teljes körű invázió után.

Robert Fico jelenlegi miniszterelnök – akit sokan Moszkva-barátsággal vádolnak – régóta bírálja az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai segítséget. Tavaly júniusban kormánya büntetőfeljelentést tett Heger és Jaroslav Nad korábbi védelmi miniszter ellen a vadászgépek átadása miatt. A védelmi minisztérium szabotázzsal, hatalommal való visszaéléssel és közvagyon hűtlen kezelésével vádolta meg a két politikust, amit mindketten tagadtak. Robert Kalinak jelenlegi védelmi miniszter elődjét „hazaárulással” is megvádolta.

Az ügyészség szóvivője a POLITICO-nak elmondta, hogy a nyomozást október 30-án leállították, mert „kellőképpen megállapítást nyert, hogy a szóban forgó cselekmény nem valósít meg bűncselekményt, és nincs ok az ügy további vizsgálatára”. A vizsgálat megállapította, hogy az Ukrajnának adományozott katonai felszerelés nem okozott kárt Szlovákiának a büntető törvénykönyv meghatározása szerint.

Az sem nyert bizonyítást, hogy a kormány tagjai azzal a szándékkal jártak volna el, hogy maguknak vagy másoknak jogtalan előnyt szerezzenek, vagy hogy hatáskörüket a törvénnyel ellentétes módon gyakorolták, illetve túllépték volna hatáskörüket

- mondta a szóvivő.

Nad Facebook-bejegyzésben üdvözölte a döntést, és kijelentette, hogy a Heger-kormány „nemcsak erkölcsileg helyesen, hanem a Szlovák Köztársaság nemzeti érdekében és a hatályos törvényekkel és alkotmánnyal teljes összhangban járt el”. Hozzátette, hogy nyilvános bocsánatkérést vár Fico kormányától.

Címlapkép forrása: Libkos/Getty Images