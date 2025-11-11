Súlyos belpolitikai vita lett Magyarország szomszédjában az ukránok támogatásából: itt az ítélet

A pozsonyi ügyészség november 10-én közölte, hogy az Eduard Heger korábbi miniszterelnök vezette szlovák kormány által 2023 tavaszán Ukrajnának adományozott szovjet gyártmányú MiG-29-es vadászgépek és két légvédelmi rendszer átadása nem valósított meg bűncselekményt.
Szlovákia volt az első ország, amely harci repülőgépeket küldött Kijevnek az Oroszország által 2022 februárjában indított teljes körű invázió után.
Robert Fico jelenlegi miniszterelnök – akit sokan Moszkva-barátsággal vádolnak – régóta bírálja az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai segítséget. Tavaly júniusban kormánya büntetőfeljelentést tett Heger és Jaroslav Nad korábbi védelmi miniszter ellen a vadászgépek átadása miatt. A védelmi minisztérium szabotázzsal, hatalommal való visszaéléssel és közvagyon hűtlen kezelésével vádolta meg a két politikust, amit mindketten tagadtak. Robert Kalinak jelenlegi védelmi miniszter elődjét „hazaárulással” is megvádolta.
Az ügyészség szóvivője a POLITICO-nak elmondta, hogy a nyomozást október 30-án leállították, mert „kellőképpen megállapítást nyert, hogy a szóban forgó cselekmény nem valósít meg bűncselekményt, és nincs ok az ügy további vizsgálatára”. A vizsgálat megállapította, hogy az Ukrajnának adományozott katonai felszerelés nem okozott kárt Szlovákiának a büntető törvénykönyv meghatározása szerint.
Az sem nyert bizonyítást, hogy a kormány tagjai azzal a szándékkal jártak volna el, hogy maguknak vagy másoknak jogtalan előnyt szerezzenek, vagy hogy hatáskörüket a törvénnyel ellentétes módon gyakorolták, illetve túllépték volna hatáskörüket
- mondta a szóvivő.
Nad Facebook-bejegyzésben üdvözölte a döntést, és kijelentette, hogy a Heger-kormány „nemcsak erkölcsileg helyesen, hanem a Szlovák Köztársaság nemzeti érdekében és a hatályos törvényekkel és alkotmánnyal teljes összhangban járt el”. Hozzátette, hogy nyilvános bocsánatkérést vár Fico kormányától.
Címlapkép forrása: Libkos/Getty Images
Leleplezték a merész műveletet: orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés, közbelépett a hírhedt FSZB
A NATO egyik bázisa merült fel.
Kibukott: egyetlen dolgon múlt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal
Nyilatkozott a korábbi vezető.
Szárnyal a DAX, miközben a német gazdaság stagnál – Mi áll a háttérben?
A DAX-cégek árbevételének mindössze 20%-a keletkezik Németországban.
Mindent egy lapra feltéve próbálja elfoglalni Oroszország az ukrán erődvárost
Koncentrált támadással igyekeznek áttörni a frontot.
Egykori terrorista vezető járt titokban a Fehér Házban: Trump zárt ajtók mögött tárgyalt vele
A protokoll szokatlanul visszafogott volt.
Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek
Határozott lépéseket ígért.
Közel-keleti feszültségek: itt a nagy fordulat
Ítéletet mond az üzleti szektor.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.