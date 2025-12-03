  • Megjelenítés
Új csúcsot döntött a forint este
Deviza

Új csúcsot döntött a forint este

Portfolio
Többéves csúcsok közelében kezdte a napot a forint az euró és a dollár ellenében is. A közös európai devizával szemben a forint délelőtt a 380-as szintet ostromolta, a dollárral szemben pedig 2022 februárja óta nem láttunk ilyen alacsony jegyzést. Délután azonban elfogyott a forint lendülete az euróval szemben, viszont az amerikai dollár tovább szenvedett, ez pedig új csúcsot hozott az USD/HUF árfolyamában.
Megosztás

Így néz ki hosszabb távon a forint ereje

A dollár ellenében.

usd huf dollár árfolyam forint árfolyam
Megosztás

326-nál a dollár-forint

A dollár-forint kurzusa még az esti órákban is új lokális csúcsra ment, 326,155-nél volt az alja az USD/HUF árfolyamának este 7-kor.

Ez alacsonyabb, mint a legutóbb szeptember elején beállított 326,70-es szint, és azt is jelenti, hogy

a forint 2022 februárja óta nem volt ennyire erős a dollár ellenében, mint most.

Ehhez nemcsak a forint általános ereje kellett, hanem az is, hogy tovább esett a dollár: az euró ellenében október 20. óta nem látott mélypontján van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hosszú távú grafikonon így néz ez ki:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

381 alatt az euró

Az esti órákban az euróval szembeni kurzus érdemben nem változott, a 380,80-as szint környékén jár.

Megosztás

A forint lett a régió sztárja, de hogyan tovább? - Új előrejelzés érkezett

Közép-Európa fő devizái az elmúlt hónapban többhavi csúcsokra kapaszkodtak, és a Reuters hírügynökség szerdán megjelent konszenzusából kiolvasható, hogy milyen kilátások várnak a fizetőeszközökre, nevezetesen a forintra.

Tovább a cikkhez
A forint lett a régió sztárja, de hogyan tovább? - Új előrejelzés érkezett
Megosztás

Irány újra a 380

A délutáni órákban a forint euróval szembeni árfolyama ismét célba vette a 380-as szintet, vagyis közel 2 egységet erősödött a hazai fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ismét 381 alatt az euró árfolyama

A délutáni felszúrást követően ismét 381 alatt jár az euró jegyzése a forinttal szemben, miközben a dollár árfolyama 326,9 forint körül ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Visszaerősödött a forint

Enyhén visszaerősödött a forint árfolyama az elmúlt percekben. Az euró jegyzése 381,1-ig, a dolláré 326,8-ig mérséklődött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Él és virul az amerikai szolgáltatószektor

A vártnál erősebb az amerikai szolgáltatószektor, miközben a foglalkoztatottsági kilátások javultak és az árnyomás is csökkent. A legjobb kombináció a gazdaság és az amerikai jegybank számára is.

Tovább a cikkhez
Él és virul az amerikai szolgáltatószektor
Megosztás

Csökkentette az alapkamatot a lengyel jegybank

A várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal csökkentette a lengyel jegybank az irányadó rátát, amely ezzel 4 százalékra mérséklődött. A lépést nem követte éles devizapiaci reakció: bár az euróval szemben volt egy kis kilengése a zloty árfolyamának, annak trendje oldalazó maradt, míg a forint ellenében csak minimális piaci korrekció volt látható a kora délutáni árfolyam-növekedés után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ezért erősödik az euró

Az euró erősödését az ING bank közgazdászai szerint több tényező is támogatja. A mérséklődő energiaárak az euróövezet cserearányát idei csúcsra emelik, és javítják az euróövezet külső egyenlegét. Még fontosabb, hogy az amerikai eszközökhöz kapcsolódó árfolyamkitettség fedezésének költsége a három hónapos határidős ügyletek alapján évi 1,85 százalékra esett a júliusi 2,40 százalékról.

Első ránézésre az 55 bázispontos csökkenés nem tűnik nagynak, ám a jellemzően alacsony hozamokkal dolgozó kötvénybefektetők számára ez érdemi tényező. Az idei második negyedév végén az euróövezeti befektetők mintegy 800 milliárd eurónyi amerikai államadósságot, valamint 1 500 milliárd eurónyi egyéb amerikai adósságpapírt tartottak.

Ekkora állomány mellett már a fedezési arányok visszafogott növelése is számottevő dollárkínálatot hozhat.

Ráadásul az árfolyam az 50 napos mozgóátlag felett van, így egy jelentősebb hír akár nagyobb emelkedést is elindíthat.

Ha az EUR/USD árfolyama áttöri az 1,1655–1,1670-es sávot – akár a gyengébb amerikai makroadatok támogatásával –, további érdemi euróerősödés jöhet. Ez esetben az árfolyam könnyen 1,17 fölé emelkedhet

- vélik az ING Bank közgazdászai. A pénzintézet az év végén továbbra is 1,18-as célárat valószínűsít.

Megosztás

380 helyett 382: gyengül a forint a csúcsdöntés után

A reggeli csúcsdöntés után előbb stabilizálódott, majd délután elromlott a hangulat a hazai devizapiacokon. A forint árfolyama az elmúlt percekben gyorsuló ütemben gyengült az euróval szemben, az árfolyam pedig lassan a 382-t közelíti (381,6-on áll a kurzus).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyamán szintén számottevő forintgyengülés látszik, a zöldhasú jegyzése a kora délutáni 326,3-as mélypontról 327,1-ig emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Helyzet van a dollárban, mindenki figyel?

Nagy dolgok történtek az elmúlt napokban. Egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy megtudjuk, ki lesz az új Fed-elnök, miközben a világgazdaságban is hamarosan új szelek fújnak. Egy ilyen helyzetben a dollár is döntési helyzetbe kerül és úgy néz ki meg is van, hogy merre tovább. A nagy sztori 2026-ban jön, de ennek az első lába most indulhat el.

Tovább a cikkhez
Helyzet van a dollárban, mindenki figyel?
Megosztás

Esni kezdett a forint

Már 381,4 az euró jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kelet-Európa profitál leginkább az amerikai devizapiaci fordulatból

A feltörekvő piaci devizák erősödtek a dollárral szemben az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése és a nemzetközi kockázatvállalási kedv élénkülése miatt - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Kelet-Európa profitál leginkább az amerikai devizapiaci fordulatból
Megosztás

Felszúrt a forint árfolyama

381,1-ig szúrt fel a forint árfolyama az euróval szemben, azóta 380,9-ig mérséklődött a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyamában szintén látható volt egy kisebb megugrás, de az elmúlt percekben a kurzus visszacsökkent a 326,3-as szintre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagy bajok vannak a tengerentúlon

A vártnál sokkal rosszabb lett az ADP foglalkoztatottsági adata és ennek a kamatpálya szempontjából van igazán jelentősége.

Tovább a cikkhez
Nagy bajok vannak a tengerentúlon
Megosztás

326 felé közelít a dollár árfolyama

Apránként gyengült a dollár a délelőtti és a kora délutáni órákban:

  • a zöldhasú egysége már csak 326,3 forintba kerül,
  • az euró jegyzése pedig egészen 1,166 dollárig emelkedett.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A dolláron igen, az eurón nem talál fogást a forint

Ezidáig nem tudta áttörni a 380-as ellenállást a forint az euróval szemben, a jegyzés a mai nap folyamán a 380,5-381,0-es sávban ingadozik (most épp 380,8).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben viszont a reggeli csúcs közelében jár a forint árfolyama, a kurzus az elmúlt percekben 326,5 alá csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Egyelőre nincs újabb csúcstámadás

Továbbra is a 380,5-381,0-s sávban ingadozik az euró árfolyama, a jegyzés most 380,7.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Történelmi mélyponton Ázsia idei leggyengébb devizája

Az indiai rúpia szerdán történelmi mélypontra süllyedt: az USD/INR árfolyam 90 egység fölé emelkedett. A deviza leértékelődését a külkereskedelmi hiány emelkedése, a külföldi tőkekivonás, illetve a jegybanki beavatkozás hiánya miatt erősödő spekuláció fűti.

Tovább a cikkhez
Történelmi mélyponton Ázsia idei leggyengébb devizája
Megosztás

Gyengülni kezdett a dollár

Esni kezdett a dollár az elmúlt percekben: a forinttal szembeni jegyzés egészen 326,5-ig (a reggeli mélypont közelébe) csökkent, míg az euróval szembeni kurzus október közepe óta nem látott szintre emelkedett (1,165).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Korrigál a jen

Az elmúlt hetek egyik legizgalmasabb devizapiaci sztorija a japán jen gyengülése, amit főként a kormány laza fiskális és monetáris gazdaságpolitikai stratégiája táplál. Az elmúlt napokban a japán jegybank olyan jelet adott, amely erősítette a decemberi kamatemelési várakozásokat, így ha időlegesen is, de megállt a fizetőeszköz leértékelődése. A dollár egységéért most 155,5 jent kell fizetni a devizapiacon, ami szűk 2 egységgel kevesebb a november 20-i csúcsértéknél.

Kapcsolódó cikkünk

Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

Döntött a japán jegybank: folytatódik az első női miniszterelnök kísérlete

Óriási kísérlet indul a világ egyik legnagyobb gazdaságában

155 fölött a japán jen - aggódik a pénzügyminiszter

Helyzet van Japánban: eddig, és ne tovább

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Magához tért az európai gazdaság

Az euróövezeti üzleti aktivitás novemberben két és fél éve nem látott szintre erősödött - derül ki a novemberi beszerzésimenedzser-indexekből.

Tovább a cikkhez
Magához tért az európai gazdaság
Megosztás

Kritikus mélyponton az áremelkedés: négyéves rekordot döntött meg a gazdag európai ország

A svájci infláció novemberben éves összevetésben nullára lassult, ami növeli a tartós defláció kockázatát és nyomást helyez a monetáris politikára - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Kritikus mélyponton az áremelkedés: négyéves rekordot döntött meg a gazdag európai ország
Megosztás

Erőre kapott a forint

Újra erősödni kezdett a hazai fizetőeszköz a legfontosabb nemzetközi kulcsvalutákkal szemben: az euró jegyzése 380,5-ig, a dolláré pedig 326,8-ig mérséklődött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hasonló trend látható a svájci frank - forint piacon is, ahol a jegyzés egy kisebb reggeli forintgyengülés után most 407,9-re mérséklődött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Folytatódik a forint gyengülése

Tovább emelkedett az euró-forint kurzus az elmúlt percekben, most 380,9 a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ellenében szintén gyengül a hazai fizetőeszköz, a zöldhasú jegyzése 327 felett is járt aqz elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Visszapattant a forint

Visszapattant a forint árfolyama a reggeli 380 körüli szintről: a jegyzés mostanra 380,7-ig emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

50 napos mozgóátlaga felett az euró a dollárral szemben

Az euró-dollár árfolyam áttörte az 50 napos mozgóátlagát, és 1,1640-on állt, ami 0,16 százalékos napi emelkedésnek felel meg, közvetlenül az európai feldolgozóipari adatok közzététele előtt. A friss euróövezeti infláció a vártnál enyhén magasabb, 2,2 százalék lett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A közös európai valuta idén több mint 12 százalékkal erősödött, ennyit 2017 óta nem emelkedett az árfolyam.

A mozgást a gyengülő dollár támogatta, amelyre az év elején a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságok, mostanában pedig az amerikai kamatcsökkentések növekvő valószínűsége nehezedett.

Az Európai Központi Bank két hét múlva ülésezik, és széles körben kamattartásra számítanak. A piac mindössze körülbelül 25 százalékos esélyt áraz bármilyen jövő évi lazításra.

Az EKB júniusig összesen 2 százalékponttal csökkentette a kamatokat, azóta kivár. Ez támaszt adhat az eurónak, különösen mivel a kereskedők 2026 végéig 90 bázispontnyi amerikai kamatcsökkentést áraznak.

Forrás: Refinitiv

Megosztás

Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról

Az Európai Unió közel áll a történelmi döntéshez, hogy teljesen levágja magáról az orosz fosszilis energiahordozók importját: az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács megállapodott, hogy 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, 2027 őszéig pedig a vezetékes szállítások is leállnak. A döntés nem szankciós, hanem kereskedelmi korlátozásokról szóló döntés, emellett új jogi kötelezettség is, amely előírja a tagállamoknak — köztük Magyarországnak —, hogy konkrét diverzifikációs tervet tegyenek le az asztalra. Az átalakítás hátterében az orosz energiafüggőség tartós költségei, a globális gázpiac közelgő túlkínálata és az amerikai LNG-behozatal bővítése állnak. A lépést jogilag úgy dolgozták ki, hogy azt egyetlen ország egyedül, így a magyar kormány nem vétózhatja meg.

Tovább a cikkhez
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Megosztás

Új csúcsokon a forint!

Közel két éve nem látott szinten zajlik a kereskedés az euró-forint piacon, az árfolyam reggel egészen 380,25-ig csökkent.

EURHUF
EURHUF árfolyamának alakulása.

A dollár ellenében még ennél is régebbi rekord dőlt meg: a 326,4-es árfolyamnál legutóbb 2022 februárjában járt a jegyzés.

USD
USDHUF árfolyam alakulása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán
Történelmi mélyponton Ázsia idei leggyengébb devizája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility