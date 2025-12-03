Új csúcsot döntött a forint este

A dollár-forint kurzusa még az esti órákban is új lokális csúcsra ment, 326,155-nél volt az alja az USD/HUF árfolyamának este 7-kor.

Ez alacsonyabb, mint a legutóbb szeptember elején beállított 326,70-es szint, és azt is jelenti, hogy

a forint 2022 februárja óta nem volt ennyire erős a dollár ellenében, mint most.

Ehhez nemcsak a forint általános ereje kellett, hanem az is, hogy tovább esett a dollár: az euró ellenében október 20. óta nem látott mélypontján van.

A hosszú távú grafikonon így néz ez ki: