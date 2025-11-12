  • Megjelenítés
Elismerte Putyin embere: nem a legjobb formában vannak az amerikai–orosz kapcsolatok
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint az Egyesült Államok és Oroszország augusztusban Alaszkában elért megállapodásai működőképesek – írja a TASZSZ.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztusban találkozott egymással az alaszkai Anchorage-ben. Ez volt az első személyes találkozójuk Trump második elnöksége alatt, és az első személyes találkozó az amerikai és az orosz elnök között az ukrajnai háború kitörése óta.

Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov szerdán azt mondta, az Alaszkában elért megállapodások működőképesek, és sem az amerikai, sem az orosz fél nem visszakozott azokból.

Usakov szerint a Kreml ezért abból indul ki, hogy ha folytatják az „ukrán válság” megvitatását, akkor azt az Anchorage-ban elért megállapodások alapján fogják tenni.

A tanácsadó hozzátette,

jelenleg is vannak kapcsolatok Washington és Moszkva között, bár elismerte, hogy korlátozott mértékben.

Mint ismert, Trump és Putyin Budapestre tervezte következő találkozóját, ezt azonban bizonytalan időre elhalasztották, sőt az amerikai elnök még szankciókat is kivetett orosz olajcégekre.

