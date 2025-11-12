  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: megalakult az orosz haderő legújabb fegyverneme
Globál

Itt a bejelentés: megalakult az orosz haderő legújabb fegyverneme

MTI
Az orosz fegyveres erőknél befejeződött a drónerők létrehozása – közölte Szergej Istuganov ezredes, a haderő helyettes parancsnoka a Komszomolszkaja Pravda című lap szerdai számában megjelent nyilatkozatában.

Meghatározták a fegyvernem struktúráját, kinevezték a pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnokát, minden szinten létrehozták a katonai irányító szerveket, az állandó ezredeket és más alegységeket

– mondta.

Istuganov szerint a pilóta nélküli rendszerek haderőinek harci tevékenysége egységes terv szerint és más haderőcsoportok alegységeivel együttműködve zajlik.

Naponta körülbelül 300 ellenséges célt – páncélos járműveket, erődítményeket – semmisítenek meg. A pilóta nélküli rendszereket arra használják, hogy élelmiszert és lőszert szállítsanak a frontvonalra, továbbá elaknásításra is, valamint a sebesültek evakuálására a harctérről

– nyilatkozta.

Az ezredes elmondta a Rosszija 24 hírcsatornának, hogy a szakemberképzés az orosz védelmi minisztérium egyetemein, a polgári egyetemek katonai oktatóközpontjaiban és a pilóta nélküli rendszereket gyártó vállalatoknál történik. Közölte, hogy

folyamatban van egy pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó felsőfokú katonai oktatási intézmény létrehozása.

Andrej Belouszov védelmi miniszter tavaly decemberben jelentette be, hogy új fegyvernemként megalakulnak a drónerők. Vlagyimir Putyin elnök júniusban azt hangoztatta, hogy a lehető leggyorsabban és legjobb minőségben kell biztosítani az új fegyvernem fejlesztését.

Az Interfax hírügynökség szerint az orosz hadseregben folytatódik az automatizált drónvédelmi rendszerek hadrendbe állítása. Októberben egy új, mesterséges intelligenciával és optikai-elektronikus célzókészülékkel ellátott légvédelmi géppuskarendszert teszteltek, amely önállóan ismeri fel, követi és találja el a célpontokat.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

