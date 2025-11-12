Itt a bejelentés: megalakult az orosz haderő legújabb fegyverneme

Meghatározták a fegyvernem struktúráját, kinevezték a pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnokát, minden szinten létrehozták a katonai irányító szerveket, az állandó ezredeket és más alegységeket
– mondta.
Istuganov szerint a pilóta nélküli rendszerek haderőinek harci tevékenysége egységes terv szerint és más haderőcsoportok alegységeivel együttműködve zajlik.
Naponta körülbelül 300 ellenséges célt – páncélos járműveket, erődítményeket – semmisítenek meg. A pilóta nélküli rendszereket arra használják, hogy élelmiszert és lőszert szállítsanak a frontvonalra, továbbá elaknásításra is, valamint a sebesültek evakuálására a harctérről
– nyilatkozta.
Az ezredes elmondta a Rosszija 24 hírcsatornának, hogy a szakemberképzés az orosz védelmi minisztérium egyetemein, a polgári egyetemek katonai oktatóközpontjaiban és a pilóta nélküli rendszereket gyártó vállalatoknál történik. Közölte, hogy
folyamatban van egy pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó felsőfokú katonai oktatási intézmény létrehozása.
Andrej Belouszov védelmi miniszter tavaly decemberben jelentette be, hogy új fegyvernemként megalakulnak a drónerők. Vlagyimir Putyin elnök júniusban azt hangoztatta, hogy a lehető leggyorsabban és legjobb minőségben kell biztosítani az új fegyvernem fejlesztését.
Az Interfax hírügynökség szerint az orosz hadseregben folytatódik az automatizált drónvédelmi rendszerek hadrendbe állítása. Októberben egy új, mesterséges intelligenciával és optikai-elektronikus célzókészülékkel ellátott légvédelmi géppuskarendszert teszteltek, amely önállóan ismeri fel, követi és találja el a célpontokat.
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
Válságra készül a kormány – Parlament előtt a vészhelyzeti terv
Fókuszban az olajellátás.
Lebukhatott a kancellár, csak trükkökkel marad pénz az államkasszában
Súlyos vádakat fogalmaztak meg az 1000 milliárd eurós nagy tervvel kapcsolatban.
Hiánypótló útmutató: így tisztítsd a kulacsod, hogy elkerüld a súlyos betegségeket
Penész, baktériumok és mikrobák melegágya lehet.
Egymással kommunikáló szuperrakétákat fejleszt a világ egyik legerősebb országa: szinte lehetetlen lesz ellene védekezni
Egy esetben különösen hatékony lehet.
Szép csendben egy hatalmas törvénycsomagot terjesztett be Lázár János
Változások jöhetnek a közúti ellenőrzésekben, a határátlépésnél, az útdíjrendszerben, a közösségi közlekedésnél és a vasúton is.
Teljes sötétségbe borult egy ország: egyelőre csak találgatnak, mi történt a népszerű turistaparadicsomban
A helyreállítás fokozatosan zajlik.
Erste Bank: derült égből villámcsapásként ért minket az extraprofitadó megduplázása
A tavalyival megegyező nyereséget ért el a hitelintézet.
Merre tart a mesterséges intelligencia boom Magyarországon? Érkeznek a válaszok!
Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod