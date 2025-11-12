Megszólalt Oroszország szoros szövetségese: elkerülhetetlen a háború Európában

Vuсsics a Pink TV-nek adott interjúban kijelentette:

Ahogy elemzem a tényeket, arra a következtetésre jutok, hogy egy Európa és Oroszország közötti háború egyre nyilvánvalóbbá válik. Ez nem üres fecsegés - mindenki erre készül

A szerb elnök ezzel Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnökének nyilatkozatára reagált, aki szerint a francia hadseregnek három-négy éven belül készen kell állnia egy Oroszországgal való konfrontációra.

Vuсic szerint Szerbia "két tűz közé" került a nyugati országok és Oroszország ellentétes céljai miatt. Hangsúlyozta, hogy hazájának folytatnia kell fegyveres erői megerősítését az önvédelem érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images