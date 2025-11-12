  • Megjelenítés
Megszólalt Oroszország szoros szövetségese: elkerülhetetlen a háború Európában
Globál

Megszólalt Oroszország szoros szövetségese: elkerülhetetlen a háború Európában

Portfolio
Alekszandar Vuсsics szerb elnök szerint az európai országok egy Oroszországgal való katonai konfliktusra készülnek, és Szerbia nehéz helyzetbe került a nyugati országok és Oroszország ellentétes céljai között - írta meg a Taszsz.

 Vuсsics a Pink TV-nek adott interjúban kijelentette:

Ahogy elemzem a tényeket, arra a következtetésre jutok, hogy egy Európa és Oroszország közötti háború egyre nyilvánvalóbbá válik. Ez nem üres fecsegés - mindenki erre készül

A szerb elnök ezzel Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnökének nyilatkozatára reagált, aki szerint a francia hadseregnek három-négy éven belül készen kell állnia egy Oroszországgal való konfrontációra.

Kapcsolódó cikkünk

Vallott Európa atomhatalma, három éven belül NATO-háború lehet Oroszországgal

Vuсic szerint Szerbia "két tűz közé" került a nyugati országok és Oroszország ellentétes céljai miatt. Hangsúlyozta, hogy hazájának folytatnia kell fegyveres erői megerősítését az önvédelem érdekében.

Még több Globál

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Váratlan támogatóra lelt Ukrajna – Máris ellentámadásba lendültek a csapataik

Itt a fordulat: hatott a felemelkedő nagyhatalom fenyegetése, egyre nagyobb hadsereg épül

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Otthon Start: lakásonként 10 milliós bírságot jelentett be a kormány
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility