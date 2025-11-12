  • Megjelenítés
Megtalálták a feketedobozát a rejtélyesen lezuhant török katonai gépnek
Globál

Megtalálták a feketedobozát a rejtélyesen lezuhant török katonai gépnek

MTI
|
Portfolio
Georgiában a hatóságok szerdán megtalálták az előző nap lezuhant török katonai repülőgépen utazó 20 katona közül 19-nek a holttestét, valamint a C-130-as repülőgép feketedobozát.

Gela Geladze georgiai belügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy a gépen 20 ember tartózkodott, beleértve a legénység tagjait is. Hozzátette: folyamatos kapcsolatban állnak és együttműködnek a török belügyminiszterrel. Létrehoztak egy nemzetközi nyomozócsoportot, amelyben török kollégák is részt vesznek. Ők egész éjjel a helyszínen voltak és részt vettek a nyomozati tevékenységekben.

A miniszter pontosította, hogy a repülőgép helyi idő szerint mintegy 14 órakor indult el Azerbajdzsánból, átlépte a georgiai határt és öt kilométerrel távolabb lezuhant. A georgiai fél információi szerint a repülőgép néhány perccel azután tűnt el a radarokról, hogy belépett az ország légterébe, anélkül, hogy vészjelzést adott volna.

A katonai szállító repülőgép Szignagi településen zuhant le. Az eset kapcsán a georgiai belügyminisztérium büntetőeljárást indított a légi közlekedés biztonsági vagy üzemeltetési szabályainak halált okozó megsértése miatt.

A mentők időközben megtalálták a gép feketedobozát - jelentette az NTV televíziós csatorna.

Még több Globál

Bevallotta Moszkva: titkos tárgyalás volt a NATO egyik legerősebb hatalmával - Ez sokak számára kiábrándító lesz

Példátlan átalakítás: egyetlen tábornok kezébe kerül az atomhatalom hadseregének vezetése

Küszöbön a háború: megparancsolták a teljes mozgósítást - Amerika bármelyik pillanatban támadhat

A feketedobozt Törökországba küldik kiértékelésre, ami segíteni fog a baleset kivizsgálásában - közölte a televíziós társaság tudósítója a kutatási munkálatok helyszínéről. Az NTV adatai szerint a helyszínen mintegy 40 török szakértő dolgozik, és katonák is vannak ott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Yasar Güler török védelmi miniszter az X-en úgy fogalmazott, hogy a katonák

mártírhalált haltak, amikor az Azerbajdzsánból Törökországba tartó C-130-as katonai teherszállító repülőgépük lezuhant a grúz-azerbajdzsáni határ közelében.

A minisztérium nyilvánosságra hozta a húsz katona nevét és rangját, és közzétette az áldozatok fényképeit is.

Kapcsolódó cikkünk

Vészjelzést sem adott le a török katonai gép, amely rejtélyes módon lezuhant – Senki nem élte túl a katasztrófát

Sokkoló videó jött az orosz hadseregről: totális leépülés látszik - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül

Egyetlen kijelentés miatt robbant a régóta ketyegő bomba – Lépéskényszerbe került Európa vezető hatalma

Címlapkép forrása: Â© 2025 SOPA Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Otthon Start: lakásonként 10 milliós bírságot jelentett be a kormány
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility