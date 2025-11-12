  • Megjelenítés
FONTOS Hirtelen esésnek indult a forint
Példátlan átalakítás: egyetlen tábornok kezébe kerül az atomhatalom hadseregének vezetése
Globál

Példátlan átalakítás: egyetlen tábornok kezébe kerül az atomhatalom hadseregének vezetése

Portfolio
Pakisztánban új alkotmánymódosítás készül, amely tovább erősítené a hadsereg főparancsnokának hatalmát, és a haditengerészet, valamint a légierő vezetőit is alárendelné neki, ami ellentmond a modern hadviselés közös irányítási elveinek - számolt be az Eurasian Times.

A tervezett 27. alkotmánymódosítás jelentős reformokat vezetne be Pakisztán katonai parancsnoki rendszerében. A javaslat szerint létrehoznák a Védelmi Erők Főparancsnoka pozíciót, amely felváltaná a jelenlegi Egyesített Vezérkari Főnökök Bizottságának elnöki tisztségét. Az új rendszerben

a hadsereg főparancsnoka automatikusan betöltené a Védelmi Erők Főparancsnoka pozíciót is, akinek a haditengerészet és a légierő vezetői közvetlenül alárendeltjei lennének.

A módosítás élethosszig tartó alkotmányos védelmet biztosítana az ötcsillagos rangra előléptetett tiszteknek, mint a tábornagy, légierő marsallja és flottaadmirális. Ezek a tisztek véglegesen megtartanák rangjukat, egyenruhájukat és kiváltságaikat, eltávolításuk csak az impeachmenthez hasonló parlamenti eljárással lenne lehetséges. Érdemes megjegyezni, hogy Pakisztán jelenlegi hadsereg-főparancsnokát, Aszim Munir tábornokot 2025 májusában előléptették a tiszteletbeli tábornagy élethosszig tartó rangjára. Az alkotmánymódosítással ő kerülne a katonai parancsnoki hierarchia csúcsára, egyesítve a hatalmat mindhárom haderőnem felett, és döntő szerepet kapna a nukleáris parancsnoki kinevezésekben is, mindezt alkotmányos védelem mellett.

A módosítás heves vitát váltott ki Pakisztánban, több politikai párt és jogi szakértő aggodalmát fejezte ki a demokrácia további eróziójának lehetősége miatt. Sokan úgy vélik, hogy Munir tábornok most az ország legerősebb katonai vezetője, akinek hatalma vetekszik vagy meghaladja a civil vezetőkét. Valójában őt tartják az ország de facto vezetőjének Pakisztán hibrid civil-katonai kormányzati struktúrájában. A Mian Muhammad Shehbaz Sharif vezette civil kormányt egyre inkább Munir tábornok „bábrendszereként” emlegetik. Stratégiai szakértők

Még több Globál

Pattanásig feszült a helyzet: nukleáris tengeralattjárók miatt robbanhat ki konfliktus a viharos térségben

Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Felrobbantották az ukránok a Transzszibériai vasútvonalat

világszerte régóta úgy tekintenek Pakisztánra, mint „nem egy országra hadsereggel, hanem egy hadseregre országgal”.

Pakisztán 1947-es megalakulása óta 33 évig állt közvetlen katonai uralom alatt, három időszakban: 1958-1971, 1977-1988 és 1999-2008 között. Amikor nem közvetlenül uralkodott, a hadsereg akkor is távol tartotta a civil kormányt három kulcsfontosságú területtől: a nukleáris fegyverektől, a külpolitikától (különösen Afganisztán, India, Kína és Amerika vonatkozásában), valamint természetesen a katonai ügyektől. A pakisztáni hadsereg az ország gazdaságában is domináns szerepet tölt be. Ayesha Siddiqa pakisztáni védelmi elemző „Military Inc: Inside Pakistan's Military Economy” című könyvében feltárta, hogy

a pakisztáni hadsereg birtokolja az ország földterületének 12 százalékát, amelynek kétharmada magas rangú katonai tisztek tulajdonában van.

A hadsereg gazdasági hatalma az elmúlt évtizedekben gyorsan bővült, és ma már kereskedelmi vállalkozások széles skáláját foglalja magában, a földfejlesztési projektektől a nehéziparon át a kiskereskedelmi vállalkozásokig. Ezeket mind a hadsereg birtokolja vagy irányítja különböző fedőcégeken keresztül. Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) jelentése szerint a pakisztáni hadsereg az egyik legnagyobb „üzleti konglomerátum Pakisztánban”, emellett az ország legnagyobb városi ingatlanfejlesztője és -kezelője, széles körű részvétellel a közprojektek építésében. A jelenlegi alkotmánymódosítás megerősíti, hogy Munir tábornok és a katonai establishment tovább szilárdította hatalmát az ország irányításában. Ez a hadsereg-központú megközelítés azt sugallja, hogy Pakisztán elsődleges biztonsági fókusza továbbra is szárazföldi alapú marad, különösen a keleti és újabban a nyugati határain - India és Afganisztán irányában.

Kapcsolódó cikkünk

Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Hirtelen esésnek indult a forint
Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility