Példátlan átalakítás: egyetlen tábornok kezébe kerül az atomhatalom hadseregének vezetése

A tervezett 27. alkotmánymódosítás jelentős reformokat vezetne be Pakisztán katonai parancsnoki rendszerében. A javaslat szerint létrehoznák a Védelmi Erők Főparancsnoka pozíciót, amely felváltaná a jelenlegi Egyesített Vezérkari Főnökök Bizottságának elnöki tisztségét. Az új rendszerben
a hadsereg főparancsnoka automatikusan betöltené a Védelmi Erők Főparancsnoka pozíciót is, akinek a haditengerészet és a légierő vezetői közvetlenül alárendeltjei lennének.
A módosítás élethosszig tartó alkotmányos védelmet biztosítana az ötcsillagos rangra előléptetett tiszteknek, mint a tábornagy, légierő marsallja és flottaadmirális. Ezek a tisztek véglegesen megtartanák rangjukat, egyenruhájukat és kiváltságaikat, eltávolításuk csak az impeachmenthez hasonló parlamenti eljárással lenne lehetséges. Érdemes megjegyezni, hogy Pakisztán jelenlegi hadsereg-főparancsnokát, Aszim Munir tábornokot 2025 májusában előléptették a tiszteletbeli tábornagy élethosszig tartó rangjára. Az alkotmánymódosítással ő kerülne a katonai parancsnoki hierarchia csúcsára, egyesítve a hatalmat mindhárom haderőnem felett, és döntő szerepet kapna a nukleáris parancsnoki kinevezésekben is, mindezt alkotmányos védelem mellett.
A módosítás heves vitát váltott ki Pakisztánban, több politikai párt és jogi szakértő aggodalmát fejezte ki a demokrácia további eróziójának lehetősége miatt. Sokan úgy vélik, hogy Munir tábornok most az ország legerősebb katonai vezetője, akinek hatalma vetekszik vagy meghaladja a civil vezetőkét. Valójában őt tartják az ország de facto vezetőjének Pakisztán hibrid civil-katonai kormányzati struktúrájában. A Mian Muhammad Shehbaz Sharif vezette civil kormányt egyre inkább Munir tábornok „bábrendszereként” emlegetik. Stratégiai szakértők
világszerte régóta úgy tekintenek Pakisztánra, mint „nem egy országra hadsereggel, hanem egy hadseregre országgal”.
Pakisztán 1947-es megalakulása óta 33 évig állt közvetlen katonai uralom alatt, három időszakban: 1958-1971, 1977-1988 és 1999-2008 között. Amikor nem közvetlenül uralkodott, a hadsereg akkor is távol tartotta a civil kormányt három kulcsfontosságú területtől: a nukleáris fegyverektől, a külpolitikától (különösen Afganisztán, India, Kína és Amerika vonatkozásában), valamint természetesen a katonai ügyektől. A pakisztáni hadsereg az ország gazdaságában is domináns szerepet tölt be. Ayesha Siddiqa pakisztáni védelmi elemző „Military Inc: Inside Pakistan's Military Economy” című könyvében feltárta, hogy
a pakisztáni hadsereg birtokolja az ország földterületének 12 százalékát, amelynek kétharmada magas rangú katonai tisztek tulajdonában van.
A hadsereg gazdasági hatalma az elmúlt évtizedekben gyorsan bővült, és ma már kereskedelmi vállalkozások széles skáláját foglalja magában, a földfejlesztési projektektől a nehéziparon át a kiskereskedelmi vállalkozásokig. Ezeket mind a hadsereg birtokolja vagy irányítja különböző fedőcégeken keresztül. Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) jelentése szerint a pakisztáni hadsereg az egyik legnagyobb „üzleti konglomerátum Pakisztánban”, emellett az ország legnagyobb városi ingatlanfejlesztője és -kezelője, széles körű részvétellel a közprojektek építésében. A jelenlegi alkotmánymódosítás megerősíti, hogy Munir tábornok és a katonai establishment tovább szilárdította hatalmát az ország irányításában. Ez a hadsereg-központú megközelítés azt sugallja, hogy Pakisztán elsődleges biztonsági fókusza továbbra is szárazföldi alapú marad, különösen a keleti és újabban a nyugati határain - India és Afganisztán irányában.
Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images
